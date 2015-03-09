Здравствуйте! Занимаюсь ретушью фотографий, люблю свою работу!
Здравствуйте! Занимаюсь ретушью фотографий.
Возьмусь за работу различной сложности, всегда стараюсь делать качественно и в срок. Будем работать до полного согласования.
Выполню:
- ретушь портрета с сохранением текстуры кожи, естественная и beauty ретушь
- обтравка и ретушь одежды, обуви, аксессуаров и т.д.
- художественная обработка фотографии
- восстановление старых фотографий
Буду рада сотрудничеству, обращайтесь!
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Обработка фотографий
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$100/час
от $100от 1 дня
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