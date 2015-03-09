pure_morning

Ксения pure_morning

 
34 года
10 лет на фриланс-бирже
Был
10 лет назад
Здравствуйте! Занимаюсь ретушью фотографий, люблю свою работу!

Здравствуйте! Занимаюсь ретушью фотографий.

Возьмусь за работу различной сложности, всегда стараюсь делать качественно и в срок. Будем работать до полного согласования. 

Выполню:

- ретушь портрета с сохранением текстуры кожи, естественная и beauty ретушь 

- обтравка и ретушь одежды, обуви, аксессуаров и т.д.

- художественная обработка фотографии

- восстановление старых фотографий

Буду рада сотрудничеству, обращайтесь!

Обработка фотографий
нет отзывов
$100/час
от $100от 1 дня
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