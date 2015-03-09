Здравствуйте! Занимаюсь ретушью фотографий, люблю свою работу!

Здравствуйте! Занимаюсь ретушью фотографий.

Возьмусь за работу различной сложности, всегда стараюсь делать качественно и в срок. Будем работать до полного согласования.

Выполню:

- ретушь портрета с сохранением текстуры кожи, естественная и beauty ретушь

- обтравка и ретушь одежды, обуви, аксессуаров и т.д.

- художественная обработка фотографии

- восстановление старых фотографий

Буду рада сотрудничеству, обращайтесь!