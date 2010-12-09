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Собчак Маша
pushkinalera
pushkinalera
45 лет
14 лет на
фриланс
-бирже
Была
14 лет назад
1 отзыв
(-1)
Описание профиля отсутствует
Отзывы заказчиков
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Мельникова
anna-melnikova
42 года
14 лет в сервисе
Была
14 лет назад
$65
0 баллов
14 лет назад
Сделать сайт на Joomla1.5
Исполнитель взялся за проект, но видимо уже на следующий день понял что задача ему не по силам, я спрашиваю как процесс - молчание, спрашиваю позже еще раз и опять молчание! 3 дня в пустую!
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Отзывы заказчиков
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