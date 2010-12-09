pushkinalera

Собчак Маша pushkinalera

 
45 лет
14 лет на фриланс-бирже
Была
14 лет назад
Описание профиля отсутствует

Отзывы заказчиков

anna-melnikova
Мельникова 
42 года
14 лет в сервисе
Была
14 лет назад
$65
0 баллов
14 лет назад
Сделать сайт на Joomla1.5
Исполнитель взялся за проект, но видимо уже на следующий день понял что задача ему не по силам, я спрашиваю как процесс - молчание, спрашиваю позже еще раз и опять молчание! 3 дня в пустую!