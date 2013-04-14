Есть подключенная телефония API протестировано есть работающий прототип нужно реализовать серверную часть исполнение вызова, чтобы можно было это масштабировать и генерацию кода для сайта клиента
Веб-программирование1 заявка
Закрыт
9 лет назад
Есть подключенная телефония API протестировано есть работающий прототип нужно реализовать серверную часть исполнение вызова, чтобы можно было это масштабировать и генерацию кода для сайта клиента
1 Тема Круглосуточная юридическая помощь 2 Тема Как стать агентом юридической службы Точки захвата - подписные формы