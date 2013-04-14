pusnet

Евгений pusnet

 
47 лет
12 лет на фриланс-бирже
Был
9 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • Написать сервис обратного звонка

    Есть подключенная телефония  API протестировано  есть работающий прототип  нужно реализовать серверную часть исполнение вызова, чтобы можно было это масштабировать и генерацию кода для сайта клиента

    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    9 лет назад

  • Сделать 2 лэндинга

    $100

    1 Тема Круглосуточная юридическая помощь 2 Тема Как стать агентом юридической службы Точки захвата - подписные формы

    Дизайн сайтов5 заявок
    Закрыт
    12 лет назад