Составляю семантические ядра для ваших сайтов
Заказать ядро - https://vk.com/write101942560
Что делаю:
- Сбор ключевых слов по - левой колонке вордстат, поисковым подсказкам, базам ключевиков, анализу конкурентов
- Фильтрация ключевых слов по - частотности, регионам, явным и неявным дублям
- Группировка ключевых слов по смысловым интентам (запросам пользователей)
- При необходимости составление технических заданий для копирайтеров на написание SEO-оптимизированных текстов
Что использую в работе:
- Key Collector
- Базы ключевых слов - Букварикс, База Пастухова, Moab suggest (база поисковых подсказок Яндекса)
- Spywords.ru и Keys.so для анализа семантических ядер ваших конкурентов
- http://kg.ppc-panel.ru/ для кластеризации полученного ядра
Сколько стоит:
Сбор семантического ядра - 2 руб. за ключевик
Группировка слов - 0,7 руб. за ключевик