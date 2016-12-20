Составление семантических ядер для информационных и коммерческих сайтов

Составляю семантические ядра для ваших сайтов

Заказать ядро - https://vk.com/write101942560

Что делаю:

- Сбор ключевых слов по - левой колонке вордстат, поисковым подсказкам, базам ключевиков, анализу конкурентов

- Фильтрация ключевых слов по - частотности, регионам, явным и неявным дублям

- Группировка ключевых слов по смысловым интентам (запросам пользователей)

- При необходимости составление технических заданий для копирайтеров на написание SEO-оптимизированных текстов

Что использую в работе:

- Key Collector

- Базы ключевых слов - Букварикс, База Пастухова, Moab suggest (база поисковых подсказок Яндекса)

- Spywords.ru и Keys.so для анализа семантических ядер ваших конкурентов

- http://kg.ppc-panel.ru/ для кластеризации полученного ядра

Сколько стоит:

Сбор семантического ядра - 2 руб. за ключевик

Группировка слов - 0,7 руб. за ключевик