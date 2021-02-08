Нетиповые и высоконагруженные сайты высочайшего качества, уникальный адаптивный дизайн и интеграции от команды разработчиков Pyrobyte

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Мы — Pyrobyte

Мы занимаемся разработкой сложных нетиповых сайтов с крутым уникальным дизайном, адаптивностью под мобильные устройства, интеграциями со сторонними системами, внутренней автоматизацией, большими админками и личными кабинетам. Мы разрабатываем сайты с нуля под потребности конкретного бизнеса и не работаем по шаблонам.

Наши кейсы

Все кейсы доступны по ссылке — https://pyrobyte.ru/cases

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Плюсы работы с нами: ⠀

Мы можем реализовать крупный проект в короткие сроки благодаря большой команде разработчиков.

С нашей стороны будет выделен менеджер проекта, который контролирует весь процесс и отвечает за проект.

Создаем код высочайшего качества — в нашем коде может легко разобраться другой разработчик.

Можем обосновать любое принятое решение по проекту — стек технологий, логика интерфейса и расположение элементов на странице.

Делаем предпроектную аналитику и кликабельный прототип сайта, чтобы сделать удобный и прибыльный проект.

Мы рисуем крутой адаптивный UX/UI дизайн.

Продумываем архитектуру проекта и думаем о его развитии заранее.

Решаем любые нетривиальные задачи, которые неспособно решить большинство разработчиков.

Мы также занимаемся разработкой своих прибыльных проектов. Этот опыт позволяет нам не только делать качественные сайты, но и изнутри понимать бизнес-процессы.

Наши внутренние проекты:

Сервис получения медицинской консультации онлайн — https://sprosivracha.com/

Городская социальная сеть — https://happens.ru/ (в разработке)

У нас большой опыт в интеграциях сайтов с платежными системами и сторонними сервисами по API, реализации партнерских программ, парсинге сайтов, автоматизации действий пользователей, разработке админок и многофункциональных личных кабинетов — мы очень любим работать со сложными нетривиальными задачами.

Мы занимаемся разработкой 3-й год, в команде у нас 15 человек, средний опыт сотрудника в сфере IT — 5 лет. Территориально мы находимся в Барнауле, разница с Москвой 4 часа. Работаем над проектами наших заказчиков годами, развиваем и поддерживаем.

Расскажите нам о вашем проекте, и аккаунт-менеджер подготовит для вас предварительную смету.

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