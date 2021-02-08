Сайт студии — https://pyrobyte.ru/ ⠀
Мы — Pyrobyte⠀
Мы занимаемся разработкой сложных нетиповых сайтов с крутым уникальным дизайном, адаптивностью под мобильные устройства, интеграциями со сторонними системами, внутренней автоматизацией, большими админками и личными кабинетам. Мы разрабатываем сайты с нуля под потребности конкретного бизнеса и не работаем по шаблонам.
Наши кейсы⠀
Все кейсы доступны по ссылке — https://pyrobyte.ru/cases
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Плюсы работы с нами:⠀
- Мы можем реализовать крупный проект в короткие сроки благодаря большой команде разработчиков.
- С нашей стороны будет выделен менеджер проекта, который контролирует весь процесс и отвечает за проект.
- Создаем код высочайшего качества — в нашем коде может легко разобраться другой разработчик.
- Можем обосновать любое принятое решение по проекту — стек технологий, логика интерфейса и расположение элементов на странице.
- Делаем предпроектную аналитику и кликабельный прототип сайта, чтобы сделать удобный и прибыльный проект.
- Мы рисуем крутой адаптивный UX/UI дизайн.
- Продумываем архитектуру проекта и думаем о его развитии заранее.
- Решаем любые нетривиальные задачи, которые неспособно решить большинство разработчиков.
Наши внутренние проекты:
- Сервис получения медицинской консультации онлайн — https://sprosivracha.com/
- Городская социальная сеть — https://happens.ru/ (в разработке)
Мы занимаемся разработкой 3-й год, в команде у нас 15 человек, средний опыт сотрудника в сфере IT — 5 лет. Территориально мы находимся в Барнауле, разница с Москвой 4 часа. Работаем над проектами наших заказчиков годами, развиваем и поддерживаем.
Расскажите нам о вашем проекте, и аккаунт-менеджер подготовит для вас предварительную смету.
Контакты студии:
- Сайт: http://pyrobyte.ru/
- Телефон: +7 (495) 150-85-54
- Email: [email protected]
- Skype аккаунт-менеджера Татьяны: stayklassi