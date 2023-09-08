🤝 Ваш фоторедактор
👋 Привет!
Меня зовут Захар, мне 21 год. Живу в городе Киев, Украина.
Я новичок в фрилансе.
Занимаюсь: Фотошоп, Улучшение качества фото, Убрать мокрые знаки с фото, Убрать лишнее с фото.
Мои качества:
🎯 Честность, откровенность и пунктуальность.
Всегда делаю как для себя, на совесть. И всегда остаюсь на связи, даже после завершения работы над проектом. По другому не вижу смысла в этом всем.
📞Контакти:
Telegram - @Samurai6905
Портфолио
- Убрать лишнее предмети с фото5 просмотров
- Уборка водного знака)3 просмотра