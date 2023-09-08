🤝 Ваш фоторедактор

👋 Привет!



Меня зовут Захар, мне 21 год. Живу в городе Киев, Украина.

Я новичок в фрилансе.



Занимаюсь: Фотошоп, Улучшение качества фото, Убрать мокрые знаки с фото, Убрать лишнее с фото.

Мои качества: 🎯 Честность, откровенность и пунктуальность.

Всегда делаю как для себя, на совесть. И всегда остаюсь на связи, даже после завершения работы над проектом. По другому не вижу смысла в этом всем.

📞Контакти:

Telegram - @Samurai6905