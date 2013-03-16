Здравствуйте. Есть некий сайт, для которого по заданию нужно будет доделать функциональность. Сайт многоязычный, имеет разветвленную структуру. Используется нестандартный вывод меню, поэтому точно надо знать API вордпресса, чтобы разобраться, как доделать функциональность по выводу меню. ...
Занимаюсь разработкой сайтов около 6 лет, за это время участвовал в нескольких сотнях проектов.
В основном занимаюсь версткой различной сложности как для настольных браузеров, так и для мобильных.
Работаю с такими движками, как друпал, вордпресс и джумла, по необходимости и с другими движками.
Владею такими технологиями и языками как XML, HTML, CSS, XSLT, JavaScript, PHP, Smarty, jQuery.
- Веб-программирование4 заявкиЗакрыт12 лет назад
Нужно придумать, как реализовать возможность задавать в виде иконок картинки пунктам меню без необходимости править стили. То есть, если мы к определенному пункту меню привязали картинку, то чтобы она при выводе меню также выводилась в ...Веб-программирование3 заявкиЗакрыт12 лет назад
- $100
Добрый день, нужно по заданию написать плагины под Wordpress последней версии. Полное задание предоставлю в переписке. Вкратце, один из плагинов должен предоставлять возможность кастомизации дизайна системного меню -- задания картинок или флешек для визуализации ...Веб-программированиенет заявокЗакрыт12 лет назад