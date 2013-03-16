qasid

Антон qasid

 
39 лет
12 лет на фриланс-бирже
Был
12 лет назад

Занимаюсь разработкой сайтов около 6 лет, за это время участвовал в нескольких сотнях проектов.

В основном занимаюсь версткой различной сложности как для настольных браузеров, так и для мобильных.

Работаю с такими движками, как друпал, вордпресс и джумла, по необходимости и с другими движками.

Владею такими технологиями и языками как XML, HTML, CSS, XSLT, JavaScript, PHP, Smarty, jQuery.

  • Доработка сайта на вордпресс

    Здравствуйте. Есть некий сайт, для которого по заданию нужно будет доделать функциональность. Сайт многоязычный, имеет разветвленную структуру. Используется нестандартный вывод меню, поэтому точно надо знать API вордпресса, чтобы разобраться, как доделать функциональность по выводу меню. ...

    WordPress
    Веб-программирование4 заявки
    Закрыт
    12 лет назад

  • Кастомизация меню Wordpress

    Нужно придумать, как реализовать возможность задавать в виде иконок картинки пунктам меню без необходимости править стили. То есть, если мы к определенному пункту меню привязали картинку, то чтобы она при выводе меню также выводилась в ...

    WordPress
    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    12 лет назад

  • Написание плагинов под Wordpress

    $100

    Добрый день, нужно по заданию написать плагины под Wordpress последней версии. Полное задание предоставлю в переписке. Вкратце, один из плагинов должен предоставлять возможность кастомизации дизайна системного меню -- задания картинок или флешек для визуализации ...

    WordPress
    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    12 лет назад