Занимаюсь разработкой сайтов около 6 лет, за это время участвовал в нескольких сотнях проектов.

В основном занимаюсь версткой различной сложности как для настольных браузеров, так и для мобильных.

Работаю с такими движками, как друпал, вордпресс и джумла, по необходимости и с другими движками.

Владею такими технологиями и языками как XML, HTML, CSS, XSLT, JavaScript, PHP, Smarty, jQuery.