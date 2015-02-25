Нужно перевести текст (около 5 страниц) с русского на английский и соответственно записать его через микрофон в аудиофайл (нужно для видео)
Переводы23 заявки
Закрыт
8 лет назад
Нужно перевести текст (около 5 страниц) с русского на английский и соответственно записать его через микрофон в аудиофайл (нужно для видео)
Требуется: - помощь в разработке/написании "грамотного" ТЗ сайта/портала; - вычисление расходов времени/средств на реализацию и запуск "online"; - консультация по вопросам запуска проекта, выбора оборудования, администрирования. ...