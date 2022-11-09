Веб-разработчик

Веб-разработчик, специализируюсь на языках HTML, CSS, JS и парсингу на Python. Умею работать с текстом, находить информацию в интернете, обладаю навыками быстрой слепой печати и базовыми умениями в PhotoShop.

Спектр услуг:

· Скрапинг / Парсинг сайтов и веб-сервисов | excel, json

· Настройка плагинов CMS Wordpress / Заполнение каталога в WordPress

· Верстка сайта по макету | HTML, CSS, JS, Bootstrap, WordPress

Есть опыт в:

· Создании телеграм ботов с применением технологий парсинга

· Сборе информации с сайтов

· Верстке сайтов по макету с применением JS

Ответственно отношусь к работе, всегда стараюсь успеть в установленный срок и четко следую тз.