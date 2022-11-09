Веб-разработчик
Веб-разработчик, специализируюсь на языках HTML, CSS, JS и парсингу на Python. Умею работать с текстом, находить информацию в интернете, обладаю навыками быстрой слепой печати и базовыми умениями в PhotoShop.
Спектр услуг:
· Скрапинг / Парсинг сайтов и веб-сервисов | excel, json
· Настройка плагинов CMS Wordpress / Заполнение каталога в WordPress
· Верстка сайта по макету | HTML, CSS, JS, Bootstrap, WordPress
Есть опыт в:
· Создании телеграм ботов с применением технологий парсинга
· Сборе информации с сайтов
· Верстке сайтов по макету с применением JS
Ответственно отношусь к работе, всегда стараюсь успеть в установленный срок и четко следую тз.
Портфолио
- Верстка на чистом HTML и CSS9 просмотров
- Верстка на чистом HTML и CSS16 просмотров