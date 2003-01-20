Монтаж роликов

Привет!

Я являюсь монтажером видеороликов с опытом более года.

Для работы использую Final Cut Pro X и Apple Motion. За плечами большое количество выполненных задач для первичной студенческой организации (анимированные обложки для групп ВК, интервью, трейлеры/тизеры, отчётные клипы, рекламные ролики, цветокоррекция), так же работал с МЦ "Высота" в Нижнем Новгороде и НОО РСМ. Постоянно развиваюсь в данной сфере и улучшаю качество контента. Портфолио высылаю по первому требованию.

Выполняю свои задачи чётко по дедлайнам, без задержек.

Готов рассмотреть сотрудничество с вами!