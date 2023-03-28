Профессиональный профиль: Опытный фронтенд-разработчик с опытом работы более 5 лет. Специализируюсь на создании высокопроизводительных и отзывчивых интерфейсов. Уверенное знание HTML, CSS, JavaScript, React, Redux, Vue.js, Webpack, Git.
Опыт работы:
Фрилансер, 2020-настоящее время Создание и поддержка веб-приложений для клиентов. Разработка интерфейсов для мобильных и настольных устройств. Управление и настройка проектов в Git.
Фронтенд-разработчик, компания "WebDev", 2017-2018 Создание и поддержка веб-приложений для различных клиентов. Разработка интерфейсов для мобильных и настольных устройств. Использование React и Redux для создания сложных приложений.
Образование:
Бакалавр информатики, Национальный университет "Киево-Могилянская академия", 2018
Навыки:
HTML, CSS, JavaScript
React, Redux, Vue.js
Webpack, Git