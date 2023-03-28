qq_vh05

Василь qq_vh05

 
23 годаУкраина/Лубны
10 месяцев на фриланс-бирже
Был
9 месяцев назад
Резюме

Профессиональный профиль: Опытный фронтенд-разработчик с опытом работы более 5 лет. Специализируюсь на создании высокопроизводительных и отзывчивых интерфейсов. Уверенное знание HTML, CSS, JavaScript, React, Redux, Vue.js, Webpack, Git.

Опыт работы:

  • Фрилансер, 2020-настоящее время Создание и поддержка веб-приложений для клиентов. Разработка интерфейсов для мобильных и настольных устройств. Управление и настройка проектов в Git.

  • Фронтенд-разработчик, компания "WebDev", 2017-2018 Создание и поддержка веб-приложений для различных клиентов. Разработка интерфейсов для мобильных и настольных устройств. Использование React и Redux для создания сложных приложений.

Образование:

  • Бакалавр информатики, Национальный университет "Киево-Могилянская академия", 2018

Навыки:

  • HTML, CSS, JavaScript

  • React, Redux, Vue.js

  • Webpack, Git

JavascriptHTMLCSSReactVue.js