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Антон Иванов qqz

 
32 годаУкраина/Киев
6 лет на фриланс-бирже
Был
5 лет назад
Логотип, стили, брендбук

Создаю, улучшаю и развиваю все необходимые элементы, формирующие успешный и запоминающийся бренд, 

Вывожу компании, продукты, и события на новый уровень. 

8 лет успешной работы. 

Разрабатываю полный набор визуальных коммуникаций бренда 

- логотип 

- фирменный стиль 

- нейминг 

- упаковка 

- полиграфия 

- наружная реклама

Брендбук
Портфолио
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