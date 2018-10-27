Логотип, стили, брендбук

Создаю, улучшаю и развиваю все необходимые элементы, формирующие успешный и запоминающийся бренд,

Вывожу компании, продукты, и события на новый уровень.

8 лет успешной работы.

Разрабатываю полный набор визуальных коммуникаций бренда

- логотип

- фирменный стиль

- нейминг

- упаковка

- полиграфия

- наружная реклама