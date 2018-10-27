Логотип, стили, брендбук
Создаю, улучшаю и развиваю все необходимые элементы, формирующие успешный и запоминающийся бренд,
Вывожу компании, продукты, и события на новый уровень.
8 лет успешной работы.
Разрабатываю полный набор визуальных коммуникаций бренда
- логотип
- фирменный стиль
- нейминг
- упаковка
- полиграфия
- наружная реклама
Портфолио
- Alladim Pictures143 просмотра
- Agro Hub136 просмотров
- Р Строй142 просмотра
- IBSEN142 просмотра
- RUSSIAN hr WEEK141 просмотр
- Multi Merch138 просмотров
- BOOKET113 просмотров
- Ла Терра137 просмотров
- Альфа Пост137 просмотров
- ДСК Стрелка114 просмотров
- Нижневартовск118 просмотров
- Agro Food Alliance167 просмотров