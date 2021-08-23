Воплотим Вашу идею в жизнь. Создам современный продающий дизайн сайта, исходя из Ваших желаний.

Здравствуйте, меня зовут Вячеслав и хочу вам предложить свои навыки и умения, приобретенные благодаря своему упорству и стремлению к познанию чего-то нового.

Прислушаюсь к Вашим пожеланиям и референсам, буду создавать и исправлять дизайн вместе с Вами.

Всегда готов что-то исправить и доработать

Основные направления:

информационные сайты

лендинговые страниц

дизайна интернет-магазина

адаптивных версий

сайтов-портфолио

всевозможный дизайн сайтов

Основные программы, в которых я работаю - это

Figma

Adobe Photoshop

Связь со мной, где каждому рады:

Телеграмм: qswwzz

Почта: [email protected]