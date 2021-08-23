Воплотим Вашу идею в жизнь. Создам современный продающий дизайн сайта, исходя из Ваших желаний.
Здравствуйте, меня зовут Вячеслав и хочу вам предложить свои навыки и умения, приобретенные благодаря своему упорству и стремлению к познанию чего-то нового.
Прислушаюсь к Вашим пожеланиям и референсам, буду создавать и исправлять дизайн вместе с Вами.
Всегда готов что-то исправить и доработать
Основные направления:
- информационные сайты
- лендинговые страниц
- дизайна интернет-магазина
- адаптивных версий
- сайтов-портфолио
- всевозможный дизайн сайтов
Основные программы, в которых я работаю - это
Figma
Adobe Photoshop
Связь со мной, где каждому рады:
Телеграмм: qswwzz
Почта: [email protected]
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