Компания Quantlogic предоставляет широкий спектр IT услуг для Украинских и зарубежных заказчиков. Мы молодая компания. Наша цель - повысить качество бизнеса. Наша девиз - не останавливаться на достигнутом. Мы ценим наших клиентов, и делаем все чтобы упростить ведение их бизнеса, используя высокие технологии. Основные направления деятельности нашей компании:

» разработка программного обеспечения, баз данных, веб-приложений и веб-дизайна.

» внедрение программных продуктов, разработанных компанией QauntLogic или другими компаниями.

» сопровождение уже существующих продуктов и оценка качества ПО.

» IT-консалтинг.

» сетевое и системное администрирование, проектирование аппаратной инфраструктуры.