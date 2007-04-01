Необходимо клонировать портал germany.ru предпочтительно использование joommbla icq:102771076
Компания Quantlogic предоставляет широкий спектр IT услуг для Украинских и зарубежных заказчиков. Мы молодая компания. Наша цель - повысить качество бизнеса. Наша девиз - не останавливаться на достигнутом. Мы ценим наших клиентов, и делаем все чтобы упростить ведение их бизнеса, используя высокие технологии. Основные направления деятельности нашей компании:
» разработка программного обеспечения, баз данных, веб-приложений и веб-дизайна.
» внедрение программных продуктов, разработанных компанией QauntLogic или другими компаниями.
» сопровождение уже существующих продуктов и оценка качества ПО.
» IT-консалтинг.
» сетевое и системное администрирование, проектирование аппаратной инфраструктуры.
- Сайты «под ключ»12 заявокЗакрыт17 лет назад
- $50
На уже существующем сайте необходимо прикрутить дизайн. Написан он на никсовом фреймворке с использованием смарти. Щас делается новый дизайн к нему. Надо поменять существующий дизайн на новый.Веб-программирование11 заявокЗакрыт17 лет назад