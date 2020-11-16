Самая адаптивная вёрстка :D
Здорова!
Я Алексей, начинающий фрилансер. Пришел сюда, что бы давать людям только качественную работу.
Мало отзывов? Я еще новичок на бирже, но не новичок в своих навыках ; )
Почему я?
- Ответственность и честность. Делаю только качественно и до конца
- Адекватная цена за услуги
- Навыки: HTML, CSS, Flexbox, BEM
Бесплатные правки:
Иногда заказчику и исполнителю сложно найти общий язык и прийти к решению. Поэтому, я предоставляю бесплатные правки в течении работы над Вашим проектом.
Моя задача:
Сверстать сайт так, что бы посетитель с любым девайсом мог удобно пользоваться, а владелец - редактировать.
Хотите такой сайт?
Связь:
- E-mail: [email protected]
- Телеграм: qube_e
- Github: https://github.com/ocheret-ko
Портфолио
- Бесплатный макет для практики31 просмотр