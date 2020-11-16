Самая адаптивная вёрстка :D

Здорова!

Я Алексей, начинающий фрилансер. Пришел сюда, что бы давать людям только качественную работу.

Мало отзывов? Я еще новичок на бирже, но не новичок в своих навыках ; )

Почему я?

- Ответственность и честность. Делаю только качественно и до конца

- Адекватная цена за услуги

- Навыки: HTML, CSS, Flexbox, BEM

Бесплатные правки:

Иногда заказчику и исполнителю сложно найти общий язык и прийти к решению. Поэтому, я предоставляю бесплатные правки в течении работы над Вашим проектом.

Моя задача:

Сверстать сайт так, что бы посетитель с любым девайсом мог удобно пользоваться, а владелец - редактировать.

Хотите такой сайт?

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