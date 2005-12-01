СРОЧНО!!! Требуются переводчики с английского на французский, итальянский, испанский, немецкий и др. для перевода порнографического сайта. Свои резюме присылать на адрес: [email protected], в теме указывать направление перевода.
Языковые пары: английский, французский, итальянский, испанский, нидерландский, немецкий, корейский, японский, арабский,русский > английский, французский, итальянский, немецкий, русский.
Переводы научно-технических, экономических, юридических, художественных текстов и текстов общей тематики, перевод Интернет-сайтов, устный перевод.
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- Переводы10 заявокЗакрыт18 лет назад
Переводческая компания A&Y Translation Ltd. приглашает к сотрудничеству внештатных переводчиков. Резюме присылать на адрес: [email protected], в теме указать "переводчик ....... языка".Переводы14 заявокЗакрыт18 лет назад
- $1000
Бюро переводов A&Y Translation Ltd. СРОЧНО! требуются переводчики нидерландского/голландского языка. Резюме присылать на адрес: [email protected], в теме указать "нидерландский переводчик"Переводынет заявокЗакрыт18 лет назад