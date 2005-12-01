quiritum

Гость quiritum

 
51 годРоссия/Санкт-Петербург
18 лет на фриланс-бирже
Был
18 лет назад

Языковые пары: английский, французский, итальянский, испанский, нидерландский, немецкий, корейский, японский, арабский,русский > английский, французский, итальянский, немецкий, русский.

Переводы научно-технических, экономических, юридических, художественных текстов и текстов общей тематики, перевод Интернет-сайтов, устный перевод.

  • Переводчики с английского

    СРОЧНО!!! Требуются переводчики с английского на французский, итальянский, испанский, немецкий и др. для перевода порнографического сайта. Свои резюме присылать на адрес: [email protected], в теме указывать направление перевода.

    Переводы10 заявок
    Закрыт
    18 лет назад

  • Переводчики по всем языкам

    Переводческая компания A&amp;Y Translation Ltd. приглашает к сотрудничеству внештатных переводчиков. Резюме присылать на адрес: [email protected], в теме указать "переводчик ....... языка".

    Переводы14 заявок
    Закрыт
    18 лет назад