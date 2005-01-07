Веб-дизайнер

Веб-дизайнер, занимающийся разработкой баннеров, этикеток (упаковок) для различной продукции, иконками приложений, карточками для маркетплейсов, оформляю картинки для постов в социальных сетях, создаю презентации, меню, флаеры и многое другое.

Работаю в большинстве своём в Figma и Adobe Photoshop. Цену обговариваем в процессе работы, всё зависит от задачи и сроков.

Примеры своих работ может посмотреть на Behance: https://www.behance.net/c36d3d59

Мои контакты:

1) telegram - https://t.me/quite_ness

2) почта - [email protected]