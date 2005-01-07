Веб-дизайнер
Веб-дизайнер, занимающийся разработкой баннеров, этикеток (упаковок) для различной продукции, иконками приложений, карточками для маркетплейсов, оформляю картинки для постов в социальных сетях, создаю презентации, меню, флаеры и многое другое.
Работаю в большинстве своём в Figma и Adobe Photoshop. Цену обговариваем в процессе работы, всё зависит от задачи и сроков.
Примеры своих работ может посмотреть на Behance: https://www.behance.net/c36d3d59
Мои контакты:
1) telegram - https://t.me/quite_ness
2) почта - [email protected]
Я против войны в Украине!
Баннеры
нет отзывов
$10/час
от $30от 2 дней
нет рейтинга
Дизайн продукции
нет отзывов
$15/час
от $30от 2 дней
нет рейтинга
Иконки и Пиксель-арт
нет отзывов
$5/час
от $5от 1 дня
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Логотипы и Знаки
нет отзывов
$3/час
от $6от 1 дня
нет рейтинга
Презентации
нет отзывов
$7/час
от $15от 1 дня
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