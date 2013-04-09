qwerty1111q

Вячеслав qwerty1111q

 
44 года
12 лет на фриланс-бирже
Был
9 лет назад

Сканирование IP.

MySQL.

Си.

  • VBScript FTP

    $15

    1. Нужно написать скрипт на VBS который копирует файлы с FTP по маске. или 2. Нужно написать скрипт на VBS который копирует файлы с FTP по дате создания.

    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Bat-файл для копирования с FTP

    $6

    Копировать на ПК файлы с FTP которые еще не копировались (добавленые по дате) файлы могут быть одинаковые по размеру и по названию. 200руб положу на телефон или переведу на яндксденьги

    Прикладное ПО1 заявка
    Закрыт
    12 лет назад