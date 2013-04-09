qwerty1111q

$15
1. Нужно написать скрипт на VBS который копирует файлы с FTP по маске. или 2. Нужно написать скрипт на VBS который копирует файлы с FTP по дате создания.
Веб-программированиенет заявок
Закрыт
10 лет назад
1. Нужно написать скрипт на VBS который копирует файлы с FTP по маске. или 2. Нужно написать скрипт на VBS который копирует файлы с FTP по дате создания.
Копировать на ПК файлы с FTP которые еще не копировались (добавленые по дате) файлы могут быть одинаковые по размеру и по названию. 200руб положу на телефон или переведу на яндксденьги