qwertyz1250

Нужно сделать около 50 шотов сайтов и приложений. Мы ищем дизайнеров для этого. Для шотов мы предоставляем рефы и контролируем на всех этапах реализации процесс дизайнинга, то есть мы говорим куда что подвинуть и что добавить чтоб ...