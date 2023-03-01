qwertyz1250

$50
Нужно собрать ключевые запросы по теме: Web Design Но без Design Inspiration и обучающего контента. То есть нужны только запросы людей, которые ищут дизайнеров и студии для сотрудничества.
Поисковые системы (SEO)4 заявки
Закрыт
7 месяцев назад
Нужно собрать ключевые запросы по теме: Web Design Но без Design Inspiration и обучающего контента. То есть нужны только запросы людей, которые ищут дизайнеров и студии для сотрудничества.
Нужно сделать около 50 шотов сайтов и приложений. Мы ищем дизайнеров для этого. Для шотов мы предоставляем рефы и контролируем на всех этапах реализации процесс дизайнинга, то есть мы говорим куда что подвинуть и что добавить чтоб ...
Нужно сделать около 50 шотов сайтов и приложений. Мы ищем дизайнеров для этого. Для шотов мы предоставляем рефы и контролируем на всех этапах реализации процесс дизайнинга, то есть мы говорим куда что подвинуть и что добавить чтоб ...