qwertyz1250

Иван qwertyz1250

 
25 летСША/Чикаго
год на фриланс-бирже
Был
4 месяца назад
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недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
нет выплат фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

  • SEO сбор ключевиков

    $50

    Нужно собрать ключевые запросы по теме: Web Design Но без Design Inspiration и обучающего контента. То есть нужны только запросы людей, которые ищут дизайнеров и студии для сотрудничества.

    Поисковые системы (SEO)4 заявки
    Закрыт
    7 месяцев назад

  • Создание шотов

    Нужно сделать около 50 шотов сайтов и приложений. Мы ищем дизайнеров для этого. Для шотов мы предоставляем рефы и контролируем на всех этапах реализации процесс дизайнинга, то есть мы говорим куда что подвинуть и что добавить чтоб ...

    Дизайн сайтов42 заявки
    Закрыт
    8 месяцев назад

  • Создание шотов

    Нужно сделать около 50 шотов сайтов и приложений. Мы ищем дизайнеров для этого. Для шотов мы предоставляем рефы и контролируем на всех этапах реализации процесс дизайнинга, то есть мы говорим куда что подвинуть и что добавить чтоб ...

    Дизайн сайтов34 заявки
    Закрыт
    10 месяцев назад