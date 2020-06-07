Художник/Дизайнер

Закончила художественную школу, учусь в РГУ им Косыгина на дизайнера.

Занимаюсь творчеством с самых детских лет, но зарабатывать на этом решилась только сейчас. Овладела большими навыками в написании своих работ, умею точно и чётко сформулировать на холсте любые предпочтения. Мои работы отличаются яркостью, неординарностью и уникальностью. К работе подхожу с ответственностью и прилагаю все имеющиеся силы. Берусь за работы различной сложности, так как для меня это будет являться вызовом самой себе.

Быстро обучаюсь, стремлюсь к усовершенствованию знаний и практических навыков в работе.

ссылка на инстаграм с рисунками https://www.instagram.com/chipchi.linka/?hl=ru