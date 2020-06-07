Художник/Дизайнер
Закончила художественную школу, учусь в РГУ им Косыгина на дизайнера.
Занимаюсь творчеством с самых детских лет, но зарабатывать на этом решилась только сейчас. Овладела большими навыками в написании своих работ, умею точно и чётко сформулировать на холсте любые предпочтения. Мои работы отличаются яркостью, неординарностью и уникальностью. К работе подхожу с ответственностью и прилагаю все имеющиеся силы. Берусь за работы различной сложности, так как для меня это будет являться вызовом самой себе.
Быстро обучаюсь, стремлюсь к усовершенствованию знаний и практических навыков в работе.
ссылка на инстаграм с рисунками https://www.instagram.com/chipchi.linka/?hl=ru
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Портфолио
- Иллюстрация93 просмотра
- Иллюстрация93 просмотра
- Иллюстрация91 просмотр
- Иллюстрация91 просмотр
- Пейзаж96 просмотров
- Иллюстрация83 просмотра
- Иллюстрация90 просмотров
- Гуашь81 просмотр
- Гуашь74 просмотра
- Иллюстрация70 просмотров
- Логотип/визитка64 просмотра
- Логотип/визитка61 просмотр
Иллюстрации и Рисунки
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