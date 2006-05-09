qyq1q

Матвей Киреев qyq1q

 
17 летРоссия/Липецк
год на фриланс-бирже
Был
год назад
Разработка дизайна на Figma

Я Киреев Матвей, начинающий веб-дизайнер. Пару работ выполнил на курсах, остальные сам. Занимаюсь пока-что только разработкой дизайна на Figma. Если хотите увидеть, на что я способен, то можете мне дать тестовое задание и я с удовольствием его выполню для демонстрации своих skill-ов.


Контактные данные:
Telegram - @qyq1q
Inst - ma_krvzzzz

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