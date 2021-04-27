rAleksandrovna19

SMM-СПЕЦИАЛИСТ

Привет))Имеешь свой бизнес но не умеешь раскручивать,сливаешь бюджет впустую?

Меня зовут Руслана,я помогу вывести бизнес на новый уровень ,который принесет хорошие результаты.Я ПРОТИВ шаблонного мышления и ЗА креатив,импровизация-моё второе имя).

О себе:

Мне 21 год,не смотря на это я уже имею высшее образование (сама в шоке).Закончила курсы SMM (красный диплом,кто не верит,прикрепляю фото,)).

Почему SMM?Я перепробовала себя в разных сферах,начиная промоутером и заканчивая воспитателем в детском саду.И вот мне попался курс начинающего смм-щика,и я решила попробовать.Более подробно наверное только в резюме)

Мои услуги:

-Аудит профиля;

-Ведение аккаунта под ключ

-копирайтинг

-создание лендингов и логотипов

-настройка таргетированной рекламы

-сотрудничество с лидерами мнений.

Ссылку на резюме прикрепляю ниже)

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