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Данила
ra1zye
ra1zye
24 года
5 лет на
фриланс
-бирже
Был
4 года назад
1 отзыв
(-1)
Очередное пафосное заверение о том, что Я САМЫЙ лучший веб-программист.
Действие аккаунта приостановлено!
Отзывы заказчиков
Все отзывы
Сергей
awsea001
40 лет
7 лет в сервисе
Был
10 месяцев назад
7 отзывов
$35
2 балла
5 лет назад
Нужен специалист в области google map, react
Не выполнил ничего из того, что требовалось.
Человек, который очень грамотно пишет ТЗ. Очень вежливый. Быстро отвечает на корректировки. Советую.
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Отзывы заказчиков
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