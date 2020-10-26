ra1zye

Данила ra1zye

 
24 года
5 лет на фриланс-бирже
Был
4 года назад
Очередное пафосное заверение о том, что Я САМЫЙ лучший веб-программист.

Отзывы заказчиков

awsea001
Сергей 
40 лет
7 лет в сервисе
Был
10 месяцев назад
7 отзывов
$35
2 балла
5 лет назад
Нужен специалист в области google map, react
Не выполнил ничего из того, что требовалось.
Человек, который очень грамотно пишет ТЗ. Очень вежливый. Быстро отвечает на корректировки. Советую.
Ответный отзыв