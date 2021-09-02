rabotavlance

Здравствуйте, есть готовая верстка + часть бек енда, необходимо доработать ЛК. Все материалы отправлю кандидатам. Пожалуйста, оставляйте информацию о Вашем опыте работы. Это не Вакансия, Проект. Приступить к работе - идеально сегодня. Работа через гит.