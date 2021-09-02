rabotavlance

$500
Здравствуйте, ищу Magento 2 программиста. Необходимо внести доработки в преокте. Список правок имеется. Цена часа обсуждается. Приступить необходимо сегодня.
Веб-программирование1 заявка
Закрыт
2 года назад
Здравствуйте, ищу Magento 2 программиста. Необходимо внести доработки в преокте. Список правок имеется. Цена часа обсуждается. Приступить необходимо сегодня.
Здравствуйте, есть готовая верстка + часть бек енда, необходимо доработать ЛК. Все материалы отправлю кандидатам. Пожалуйста, оставляйте информацию о Вашем опыте работы. Это не Вакансия, Проект. Приступить к работе - идеально сегодня. Работа через гит.