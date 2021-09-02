rabotavlance

Влад Работа rabotavlance

 
34 годаРоссия/Ростов-на-Дону
2 года на фриланс-бирже
Был
2 года назад
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  • Magento 2 программист

    $500

    Здравствуйте, ищу Magento 2 программиста. Необходимо внести доработки в преокте. Список правок имеется. Цена часа обсуждается. Приступить необходимо сегодня.

    Magento
    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    2 года назад

  • Laravel программист - доработка бек енд ЛК

    $375

    Здравствуйте, есть готовая верстка + часть бек енда, необходимо доработать ЛК. Все материалы отправлю кандидатам. Пожалуйста, оставляйте информацию о Вашем опыте работы. Это не Вакансия, Проект. Приступить к работе - идеально сегодня. Работа через гит.

    Laravel
    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    2 года назад