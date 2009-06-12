Занимаюсь версткой веб-сайтов, а также написание парсеров, программированием сайтов на PHP, MySQL и скриптов JavaScript/jQuery и применением плагинов на базе библиотек.

Мои работы:

1) www. talent6.com

2) e-585.lv

3) tyre.lv

4) www.biosteelbaltic.lv

5) 3dbrandmodels.com

6) skidon.lv

7) www.kartes.lv

8) www.fnserviss.lv

Список не полный, так как иx много было.

Также занимаюсь немного программированием на Python.