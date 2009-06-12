radban

Алексей radban

 
48 летЛатвия/Рига
15 лет на фриланс-бирже
Был
6 лет назад

Занимаюсь версткой веб-сайтов, а также написание парсеров, программированием сайтов на PHP, MySQL и скриптов JavaScript/jQuery и применением плагинов на базе библиотек.

Мои работы:

1) www. talent6.com

2) e-585.lv

3) tyre.lv

4) www.biosteelbaltic.lv

5) 3dbrandmodels.com

6) skidon.lv

7) www.kartes.lv

8) www.fnserviss.lv

Список не полный, так как иx много было.

Также занимаюсь немного программированием на Python.

PHPJavascriptPythonMySQLjQueryСайт на PHP
Отзывы заказчиков
Alexus3
43 годаУкраина
15 лет в сервисе
Был
11 лет назад
5 отзывов
$15
10 баллов
15 лет назад
Требуется верстка для скрипта
Классный парень хоть пишет сейчас транслитом быстро договорился и тут же пришли к соглашению с дизайном, и решили все вопросы
хороший заказчик. оплата в срок
Ответный отзыв
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1 отзыв
от $10
от 1 дня
#1032
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1 отзыв
от $15
от 1 дня
#1277
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нет отзывов
от $20
от 3 дней
#1776
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#2337