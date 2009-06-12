Занимаюсь версткой веб-сайтов, а также написание парсеров, программированием сайтов на PHP, MySQL и скриптов JavaScript/jQuery и применением плагинов на базе библиотек.
Мои работы:
1) www. talent6.com
2) e-585.lv
3) tyre.lv
6) skidon.lv
Список не полный, так как иx много было.
Также занимаюсь немного программированием на Python.
Отзывы заказчиков
$15
10 баллов
15 лет назад
Классный парень хоть пишет сейчас транслитом быстро договорился и тут же пришли к соглашению с дизайном, и решили все вопросы
Ответный отзыв
хороший заказчик. оплата в срок
Веб-программирование
1 отзыв
от $10
от 1 дня
#1032
HTML-верстка
1 отзыв
от $15
от 1 дня
#1277
Системы управления (CMS)
нет отзывов
от $20
от 3 дней
#1776
Сайты «под ключ»
нет отзывов
от $30
от 2 дней
#2337