radmir_shafikov

Радмир radmir_shafikov

 
20 лет
5 лет на фриланс-бирже
Был
5 лет назад
Делаю логотипы, оформления для YouTube каналов и переводы.

Доброго времени суток!

Я начинающий фрилансер. Я умею делать логотипы, оформления для YouTube каналов, а также отлично владею английским языком!

На данный момент у меня не было не одного заказа, но можете мне поверить, что я всегда стараюсь делать всё так, как я хочу чтобы делали для меня! 

Надеюсь, что мы с вами сможем сработаться. 

Мой телеграмм:  @sharadmir

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Отзывы заказчиков

vlad_is_lav
Владислав 
37 лет
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
$10
10 баллов
5 лет назад
Логотип для "ShoEasy"
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
marsel2000
Марсель 
24 года
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
$15
10 баллов
5 лет назад
Логотип для стоматологии "Корона"
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
guest_15885243834505
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
$15
10 баллов
5 лет назад
Создание логотипа
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!