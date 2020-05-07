Делаю логотипы, оформления для YouTube каналов и переводы.
Доброго времени суток!
Я начинающий фрилансер. Я умею делать логотипы, оформления для YouTube каналов, а также отлично владею английским языком!
На данный момент у меня не было не одного заказа, но можете мне поверить, что я всегда стараюсь делать всё так, как я хочу чтобы делали для меня!
Надеюсь, что мы с вами сможем сработаться.
Мой телеграмм: @sharadmir
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Портфолио
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Отзывы заказчиков
$10
10 баллов
5 лет назад
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
$15
10 баллов
5 лет назад
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
$15
10 баллов
5 лет назад
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!