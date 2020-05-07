Делаю логотипы, оформления для YouTube каналов и переводы.

Доброго времени суток!

Я начинающий фрилансер. Я умею делать логотипы, оформления для YouTube каналов, а также отлично владею английским языком!

На данный момент у меня не было не одного заказа, но можете мне поверить, что я всегда стараюсь делать всё так, как я хочу чтобы делали для меня!

Надеюсь, что мы с вами сможем сработаться.