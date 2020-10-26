Нужен быстрый, с чистым валидным кодом, кроссбраузерный сайт?⚡ Выполню качественно, в срок и никак иначе! Обращайся, тебе здесь рады! 👍

✔️Привнести в сферу веб-разработки лучшее и предоставлять услуги на новом качественном уровне - моя цель!

Что Вы получите работая со мной:

👉 Сохранение Ваших денег - Дизайнер схалтурил и не сделал адаптивный макет Вашего сайта? У Вас ограниченный бюджет? Не расстраивайтесь, мобильной версии Вашего сайта быть! Сделаю качественную адаптивную верстку Вашего сайта на основе макета для ПК. Сохранять деньги и получать одинаковый результат - реально!

- Дизайнер схалтурил и не сделал адаптивный макет Вашего сайта? У Вас ограниченный бюджет? Не расстраивайтесь, мобильной версии Вашего сайта быть! Сделаю качественную адаптивную верстку Вашего сайта на основе макета для ПК. Сохранять деньги и получать одинаковый результат - реально! 👉 Всегда на связи - Есть просьбы, пожелания, уточнения или вопросы? На связи в любое время (>8 часов в день!). Все доработки БЕСПЛАТНО !

- Есть просьбы, пожелания, уточнения или вопросы? На связи в любое время (>8 часов в день!). Все доработки ! 👉 Работаю в паре с дизайнером - По всем сложным моментам макета консультируюсь с опытным дизайнером (если Ваш дизайнер не знает как лучше сделать). Поэтому за внешнюю и функциональную сторону сайта переживать не стоит. Часть макетов, которые есть в портфолио сделаны дизайнером с которым я работаю.

- По всем сложным моментам макета консультируюсь с опытным дизайнером (если Ваш дизайнер не знает как лучше сделать). Поэтому за внешнюю и функциональную сторону сайта переживать не стоит. Часть макетов, которые есть в портфолио сделаны дизайнером с которым я работаю. 👉 Сохраню Ваши нервы - Потеряли исходные файлы сайта? Поломался сайт или обнаружились ошибки, поэтому нужно откатиться на прошлую версию? Нет никаких вопрос! Работаю с системой управления версиями GIT, сохраняю все важные изменения и в случае ошибки есть возможность откатиться до прошлой версии сайта!

- Потеряли исходные файлы сайта? Поломался сайт или обнаружились ошибки, поэтому нужно откатиться на прошлую версию? Нет никаких вопрос! Работаю с системой управления версиями GIT, сохраняю все важные изменения и в случае ошибки есть возможность откатиться до прошлой версии сайта! 👉 Гарантия на работу - Как и любой другой уважающий себя фрилансер мне важно чтобы клиент остался доволен! Именно поэтому предоставляю гарантию на свои работы. Бесплатно исправляю все ошибки, которые возникли после сдачи проекта и были замечены позже!

 E-mail: [email protected]

[email protected]  Телеграм: sergeyvasylenko4﻿

sergeyvasylenko4﻿  Мой номер: +38 050 910 4905 (также доступен в Viber)

Валидная кроссбраузерная вёрстка макета из PSD, Figma, Adobe XD

Адаптивная и отзывчивая (резиновая) вёрстка

Создание интерактивности ("живого") сайта на нативном JavaScript (либо jQuery), анимаций на JS/CSS3

Проработка всех элементов сайта: страница 404-ой ошибки и т.д.

HTML 5, CSS 3, препроцессор SCSS, SASS

FlexBox, Bootstrap, Grid

Native JS, jQuery, AJAX, библиотеки на основе JS, jQuery

Пишу код по технологии БЭМ

Использую в работе GitHub, gitKraken

Visa/Mastercard (ПриватБанк, Монобанк)

Электронные кошельки

Любой удобный для Вас способ оплаты

﻿Привет! 👋

﻿Меня зовут Сергей и я верстальщик из Харькова. По началу относился к вёрстке как к хобби, заниматься начал на первом курсе университета, но сейчас понимаю, что не могу уже проводить долгое время без ударов пальцев по клавиатуре и не наблюдать как в результате работы этих же пальцев в браузере творится очаровательная магия, как обычный код превращается в функциональный сайт, где приятно находиться и проводить время. Благодаря вёрстке я понял, чем точно хочу заниматься в жизни, и не просто зарабатывать на "еду", а превносить качество и профессионализм в эту сферу!

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