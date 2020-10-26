✔️Привнести в сферу веб-разработки лучшее и предоставлять услуги на новом качественном уровне - моя цель!
Что Вы получите работая со мной:
- 👉 Сохранение Ваших денег - Дизайнер схалтурил и не сделал адаптивный макет Вашего сайта? У Вас ограниченный бюджет? Не расстраивайтесь, мобильной версии Вашего сайта быть! Сделаю качественную адаптивную верстку Вашего сайта на основе макета для ПК. Сохранять деньги и получать одинаковый результат - реально!
- 👉 Всегда на связи - Есть просьбы, пожелания, уточнения или вопросы? На связи в любое время (>8 часов в день!). Все доработки БЕСПЛАТНО!
- 👉 Работаю в паре с дизайнером - По всем сложным моментам макета консультируюсь с опытным дизайнером (если Ваш дизайнер не знает как лучше сделать). Поэтому за внешнюю и функциональную сторону сайта переживать не стоит. Часть макетов, которые есть в портфолио сделаны дизайнером с которым я работаю.
- 👉 Сохраню Ваши нервы - Потеряли исходные файлы сайта? Поломался сайт или обнаружились ошибки, поэтому нужно откатиться на прошлую версию? Нет никаких вопрос! Работаю с системой управления версиями GIT, сохраняю все важные изменения и в случае ошибки есть возможность откатиться до прошлой версии сайта!
- 👉 Гарантия на работу - Как и любой другой уважающий себя фрилансер мне важно чтобы клиент остался доволен! Именно поэтому предоставляю гарантию на свои работы. Бесплатно исправляю все ошибки, которые возникли после сдачи проекта и были замечены позже!
- E-mail: [email protected]
- Телеграм: sergeyvasylenko4
- Мой номер: +38 050 910 4905 (также доступен в Viber)
- Валидная кроссбраузерная вёрстка макета из PSD, Figma, Adobe XD
- Адаптивная и отзывчивая (резиновая) вёрстка
- Создание интерактивности ("живого") сайта на нативном JavaScript (либо jQuery), анимаций на JS/CSS3
- Проработка всех элементов сайта: страница 404-ой ошибки и т.д.
- HTML 5, CSS 3, препроцессор SCSS, SASS
- FlexBox, Bootstrap, Grid
- Native JS, jQuery, AJAX, библиотеки на основе JS, jQuery
- Пишу код по технологии БЭМ
- Использую в работе GitHub, gitKraken
- Visa/Mastercard (ПриватБанк, Монобанк)
- Электронные кошельки
- Любой удобный для Вас способ оплаты
Привет! 👋
Меня зовут Сергей и я верстальщик из Харькова. По началу относился к вёрстке как к хобби, заниматься начал на первом курсе университета, но сейчас понимаю, что не могу уже проводить долгое время без ударов пальцев по клавиатуре и не наблюдать как в результате работы этих же пальцев в браузере творится очаровательная магия, как обычный код превращается в функциональный сайт, где приятно находиться и проводить время. Благодаря вёрстке я понял, чем точно хочу заниматься в жизни, и не просто зарабатывать на "еду", а превносить качество и профессионализм в эту сферу!
Вы можете со мной связаться:
- E-mail: [email protected]
- Телеграм: sergeyvasylenko4
- Мой номер: +38 050 910 4905 (также доступен в Viber)
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