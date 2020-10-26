radnet12

Сергей Василенко radnet12

 
25 летУкраина/Харьков
3 года на фриланс-бирже
Был
2 года назад
Нужен быстрый, с чистым валидным кодом, кроссбраузерный сайт?&#9889; Выполню качественно, в срок и никак иначе! Обращайся, тебе здесь рады! 👍

✔️Привнести в сферу веб-разработки лучшее и предоставлять услуги на новом качественном уровне - моя цель!

Что Вы получите работая со мной:

  • 👉 Сохранение Ваших денег -  Дизайнер схалтурил и не сделал адаптивный макет Вашего сайта? У Вас ограниченный бюджет? Не расстраивайтесь, мобильной версии Вашего сайта быть! Сделаю качественную адаптивную верстку Вашего сайта на основе макета для ПК. Сохранять деньги и получать одинаковый результат - реально!
  • 👉 Всегда на связи - Есть просьбы, пожелания, уточнения или вопросы? На связи в любое время (>8 часов в день!). Все доработки БЕСПЛАТНО!
  • 👉 Работаю в паре с дизайнером - По всем сложным моментам макета консультируюсь с опытным дизайнером (если Ваш дизайнер не знает как лучше сделать). Поэтому за внешнюю и функциональную сторону сайта переживать не стоит. Часть макетов, которые есть в портфолио сделаны дизайнером с которым я работаю.
  • 👉 Сохраню Ваши нервы - Потеряли исходные файлы сайта? Поломался сайт или обнаружились ошибки, поэтому нужно откатиться на прошлую версию? Нет никаких вопрос! Работаю с системой управления версиями GIT,  сохраняю все важные изменения и в случае ошибки есть возможность откатиться до прошлой версии сайта!
  • 👉 Гарантия на работу - Как и любой другой уважающий себя фрилансер мне важно чтобы клиент остался доволен! Именно поэтому предоставляю гарантию на свои работы. Бесплатно исправляю все ошибки, которые возникли после сдачи проекта и были замечены позже!
Вы можете со мной связаться:

Чем я занимаюсь: 

  • Валидная кроссбраузерная вёрстка макета из PSD, Figma, Adobe XD
  • Адаптивная и отзывчивая (резиновая) вёрстка
  • Создание интерактивности ("живого") сайта на нативном JavaScript (либо jQuery), анимаций на JS/CSS3
  • Проработка всех элементов сайта: страница 404-ой ошибки и т.д.
Какими технологиями владею: 

  • HTML 5, CSS 3, препроцессор SCSS, SASS
  • FlexBox, Bootstrap, Grid
  • Native JS, jQuery, AJAX, библиотеки на основе JS, jQuery
  • Пишу код по технологии БЭМ
  • Использую в работе GitHub, gitKraken
Оплата: 

  • Visa/Mastercard (ПриватБанк, Монобанк)
  • Электронные кошельки
  • Любой удобный для Вас способ оплаты
Немного о себе:

﻿Привет! 👋

﻿Меня зовут Сергей и я верстальщик из Харькова. По началу относился к вёрстке как к хобби, заниматься начал на первом курсе университета, но сейчас понимаю, что не могу уже проводить долгое время без ударов пальцев по клавиатуре и не наблюдать как в результате работы этих же пальцев в браузере творится очаровательная магия, как обычный код превращается в функциональный сайт, где приятно находиться и проводить время. Благодаря вёрстке я понял, чем точно хочу заниматься в жизни, и не просто зарабатывать на "еду", а превносить качество и профессионализм в эту сферу!

Вы можете со мной связаться:

JavascriptHTMLCSSBootstrapFigmajQueryAjax
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$200
средняя цена заказа
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Отзывы заказчиков
guest_16064176446165
3 года в сервисе
Был
3 года назад
$200
10 баллов
3 года назад
Нужна разработка интернет-магазина под ключ
Сергей, сделал , все что от него требовалось и даже больше. Проект был необычный, поэтому каждый день росли и пробовали , экспериментировали чтобы достичь лучшего результата для нашего проекта. Было приятно и легко общаться, и решать вопросы по нашему проекту, желаю побольше хороших проектов, от которых в конце будет только хорошие впечатления. Специалист будет хороший. Советую всем кто хочет начать своё дело в интернете и для этого нужен будет сайт, обращаться к нему.
Спасибо за отлинчый проект и возможность показать свои знания!) Все было отлично, от постановик задачи до оплаты, рекомендую к сотрудничеству!
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klaineroleg
Олег 
42 годаИзраиль
7 лет в сервисе
Был
3 года назад
18 отзывов
$25
10 баллов
3 года назад
Требуется сверстать лендинг
Качественно и в сроки ! Рекомендую!
Отличный заказчик! Задача поставлена крайне ясно, заказчик на связи постоянно, выплата после окончания произошла без каких-либо вопросов! Рекомендую!
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