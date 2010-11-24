radost_501

Основные возможности системы управления фотосайта : -Вывод последних загруженных пользователями фотографий в виде эскизов на главную страницу (15-16 эскизов) -смена оттенка при наведении курсора на эскиз -смена цвета кнопок при наведении курсора -Создание категории только админом -Загрузка фото только ...