radost_501

Анна radost_501

 
38 летРоссия/Москва
13 лет на фриланс-бирже
Был
13 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • Требуется сделать Систему управления фотосайтом

    $1000

    Основные возможности системы управления фотосайта : -Вывод последних загруженных пользователями фотографий в виде эскизов на главную страницу (15-16 эскизов) -смена оттенка при наведении курсора на эскиз -смена цвета кнопок при наведении курсора -Создание категории только админом -Загрузка фото только ...

    Веб-программирование10 заявок
    Закрыт
    13 лет назад