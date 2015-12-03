rafeev

Павел Рафеев rafeev

 
35 летРоссия/Калининград
11 лет на фриланс-бирже
Был
8 лет назад
Разработка мобильных приложений и сайтов

Являюсь частью сплоченной команды компании RedStart. 

Предоставляем услуги по разработке веб-приложейний, сайтов, мобильных гибридных приложений с использованием собственных решений. В том числе мы проектируем современные интерфейсы пользователя, делаем digital-дизайн и брендинг для "цифровых" продуктов, интерактивный дизайн с элементами web-анимации. 

Никаких заоблачных цен, вымышленных разработчиков и непонятных сроков реализации проекта.  

С нами всегда можно вести адекватный диалог!

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