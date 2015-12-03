Разработка мобильных приложений и сайтов
Являюсь частью сплоченной команды компании RedStart.
Предоставляем услуги по разработке веб-приложейний, сайтов, мобильных гибридных приложений с использованием собственных решений. В том числе мы проектируем современные интерфейсы пользователя, делаем digital-дизайн и брендинг для "цифровых" продуктов, интерактивный дизайн с элементами web-анимации.
Никаких заоблачных цен, вымышленных разработчиков и непонятных сроков реализации проекта.
С нами всегда можно вести адекватный диалог!
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Портфолио
- Ewinspot/ Разработка лендинга159 просмотров
- Разработка сайтов / Адаптивный дизайн133 просмотра
- Мобильное приложение для Мариинского театра101 просмотр
- Янтарная Ветвь/ Сайт для жилого комплекса114 просмотров
- Mr.Osetroff /Интернет-магазин для продажи икры126 просмотров
- ГиперМетрика | услуги аутсорсинга124 просмотра
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- Французский по Скайпу с Екатериной Федуновой103 просмотра
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