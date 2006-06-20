Создание развлекательного портала: чат(так же удобный интенет пейджер черех UA-IX),фотоальбомы, двупользовательские игры(шашки, шахматы), также возможна продажа музыки(скачка с сайта).Есть зарегистрированные домены , место для размещения(выделенный сервер, места до 5 Гб) Проект планируется сделать для ...
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- $2500Сайты «под ключ»8 заявокЗакрыт17 лет назад
- $1000
Необходимо создать сайт. Ссылка на ТЗ и предварительный дизайн здесь www.poiskua.com/tz.rar (1,85 Мб, UA-IX ) Под проект выделен сервер, зарегистрирован домен, в случае необходимости предоставление FTP доступа к сайту. Предполагаемая посещаемость 2- 3 ...Веб-программирование8 заявокЗакрыт18 лет назад