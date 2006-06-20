ram25

Гость ram25

 
41 годУкраина/Киев
18 лет на фриланс-бирже
Был
17 лет назад

Поисково - информациооная система по товарам, сравнение цен

Поиск низких цен в Украине по таким категориям товаров

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  • Развлекательно-игровой портал

    $2500

    Создание развлекательного портала: чат(так же удобный интенет пейджер черех UA-IX),фотоальбомы, двупользовательские игры(шашки, шахматы), также возможна продажа музыки(скачка с сайта).Есть зарегистрированные домены , место для размещения(выделенный сервер, места до 5 Гб) Проект планируется сделать для ...

    Сайты «под ключ»8 заявок
    Закрыт
    17 лет назад

  • Разработка сайта-каталога товаров с возможностью поиска.

    $1000

    Необходимо создать сайт. Ссылка на ТЗ и предварительный дизайн здесь www.poiskua.com/tz.rar (1,85 Мб, UA-IX ) Под проект выделен сервер, зарегистрирован домен, в случае необходимости предоставление FTP доступа к сайту. Предполагаемая посещаемость 2- 3 ...

    PHPMySQL
    Веб-программирование8 заявок
    Закрыт
    18 лет назад