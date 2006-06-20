Создание развлекательного портала: чат(так же удобный интенет пейджер черех UA-IX),фотоальбомы, двупользовательские игры(шашки, шахматы), также возможна продажа музыки(скачка с сайта).Есть зарегистрированные домены , место для размещения(выделенный сервер, места до 5 Гб) Проект планируется сделать для ...