ramzess888

Роман Орлов ramzess888

 
38 летУкраина/Кременная
3 года на фриланс-бирже
Был
3 года назад
Программист, веб-дизайнер, контент-менеджер, редактор-корректор, копирайтер, рерайтер, тестировщик и ещё много других профессий есть в моей команде!

Здравствуйте. Я и моя профессиональная команда MultiWebSite, хотим предложить Вам наши услуги создания и продвижения сайтов, а также услуги редактирования, корректирования и конечно же копирайтинга и рерайтинга и как следствие долгосрочное сотрудничество. Всегда готовы начать работу, как только оплатите. Стоимость и сроки всегда можем обсудить в личной переписке.