Здравствуйте вы сможете создать базу данных которая будет пополнять данными из сканера штрих кода? товар идет по конвееру на них есть штрих кода надо что бы он забивался в базу данных
Базы данных7 заявок
Закрыт
5 лет назад
Здравствуйте вы сможете создать базу данных которая будет пополнять данными из сканера штрих кода? товар идет по конвееру на них есть штрих кода надо что бы он забивался в базу данных
создать программку, которая будет забивать данные, с помощью сканера штрих кода, в базу данных. должна работать на линукс