rashkova_mariya

HTML-верстальщик

Современная адаптивная верстка сайтов с чистым кроссбраузерным валидным кодом. BEM, FLEXBOX, SCSS, CSS3\HTML5, Чистый JavaScript, jQuery.

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Гарантия:

- В течение двух недель после передачи архива с готовой версткой я бесплатно и сразу исправляю свои ошибки, которые могли быть пропущены при приеме работы и замечены позже.

Гарантия связи, и работа всегда в срок.

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Специализация:

- Вёрстка кроссбраузерная, валидная, адаптивная. Только чистый и понятный код.

- Верстаю из PSD, Figma.

- Адаптивность, отзывчивость.