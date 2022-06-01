rashkova_mariya

Мария Рашкова rashkova_mariyarashkova_mariya
30 летУкраина/Днепр
2 года на фриланс-бирже
Была
2 года назад
HTML-верстальщик
Современная адаптивная верстка сайтов с чистым кроссбраузерным валидным кодом. BEM, FLEXBOX, SCSS, CSS3\HTML5, Чистый JavaScript, jQuery.
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Гарантия:
- В течение двух недель после передачи архива с готовой версткой я бесплатно и сразу исправляю свои ошибки, которые могли быть пропущены при приеме работы и замечены позже.
Гарантия связи, и работа всегда в срок.
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Специализация:
- Вёрстка кроссбраузерная, валидная, адаптивная. Только чистый и понятный код.
- Верстаю из PSD, Figma.
- Адаптивность, отзывчивость.