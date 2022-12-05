Дизайнер, веб и мобайл разработчик (UI/UX)
Меня зовут Александр, на протяжении года занимаюсь дизайном и созданием сайтов и приложений, телеграмм ботов, дизайном соц-сетей.
Нравится работать с темой криптовалюты, нфт, торговли, так как сам увлекаюсь этим.
- Делаю дизайн постов, баннеров, превью и других элементов соц-сетей.
- Делаю дизайн мобильных приложений ( вайрфрейминг, мокапы, юзер-флоу, дизайн системы, UX исследования, интерактивные прототипы, сбор данных, функциональная карта юзера, анализ, композиция, типографика, понимание Human Interface, понимание Material Design )
- Делаю дизайн и создание сайта на Tilda/Wordpress
Инструменты:
- FIGMA
- MIRO
- Zeplin
- Protopie
- HTML&CSS
- Tilda/Wordpress
- SendPulse
telegram: @raskengxd
behance: @raskengxd
e-mail: [email protected]
Либо в лс на сайте :)
Портфолио
- Дизайн для соц-сетей17 просмотров
- Сайт на Tilda (только сборка без дизайна)26 просмотров
- Дизайн мобильного приложения (крипто-кошелек)35 просмотров
- Дизайн лендинга для компании EPOCH Health Care19 просмотров
- Дизайн музыкального десктоп приложения19 просмотров
- Дизайн дашборда и адаптив (крипто)11 просмотров
- Дизайн мобильного приложения (банк)32 просмотра