Дизайнер, веб и мобайл разработчик (UI/UX)

Меня зовут Александр, на протяжении года занимаюсь дизайном и созданием сайтов и приложений, телеграмм ботов, дизайном соц-сетей.

Нравится работать с темой криптовалюты, нфт, торговли, так как сам увлекаюсь этим.

- Делаю дизайн постов, баннеров, превью и других элементов соц-сетей.

- Делаю дизайн мобильных приложений ( вайрфрейминг, мокапы, юзер-флоу, дизайн системы, UX исследования, интерактивные прототипы, сбор данных, функциональная карта юзера, анализ, композиция, типографика, понимание Human Interface, понимание Material Design )

- Делаю дизайн и создание сайта на Tilda/Wordpress

Инструменты:

FIGMA

MIRO

Zeplin

Protopie

HTML&CSS

Tilda/Wordpress

SendPulse

Контакты:

telegram: @raskengxd

behance: @raskengxd

e-mail: [email protected]

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