raskengxd

Олександр Сагула raskengxd

 
24 года
3 года на фриланс-бирже
Был
2 года назад
Дизайнер, веб и мобайл разработчик (UI/UX)

Меня зовут Александр, на протяжении года занимаюсь дизайном и созданием сайтов и приложений, телеграмм ботов, дизайном соц-сетей.

Нравится работать с темой криптовалюты, нфт, торговли, так как сам увлекаюсь этим.

- Делаю дизайн постов, баннеров, превью и других элементов соц-сетей.

- Делаю дизайн мобильных приложений ( вайрфрейминг, мокапы, юзер-флоу, дизайн системы, UX исследования, интерактивные прототипы, сбор данных, функциональная карта юзера, анализ, композиция, типографика, понимание Human Interface, понимание Material Design )

- Делаю дизайн и создание сайта на Tilda/Wordpress

Инструменты:

  • FIGMA
  • MIRO
  • Zeplin
  • Protopie
  • HTML&CSS
  • Tilda/Wordpress
  • SendPulse
Контакты:

telegram: @raskengxd

behance: @raskengxd

e-mail: [email protected]

Либо в лс на сайте :)