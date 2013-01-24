Основное направление -разработка прикладного и системного ПО

Основное направление деятельности – разработка прикладного и системного программного обеспечения

для операционных систем семейства Windows.

Услуги:

- разработка технического задания;

- разработка прикладного программного обеспечения;

- системного программного обеспечения;

- разработка баз данных;

- консультации по вопросам разработки программного обеспечения;

Опыт работы по специальности: 10 лет.

Каждый заказчик при заказе ПО получает:

- минимальные сроки выполнения заказа (вся работа выполняется без посредников и fulltime);

- вежливое и профессиональное отношение;

- техническую поддержку во время работы над проектом (skype,icq, e-mail);

- четкое соблюдение сроков исполнения заказа при заказе типовых проектов

(то есть кроме случаев исследовательских работ и форс-мажорных обстоятельств);

- отчетность о проделанной работе 2 раза в неделю (по желанию);

- консультации, предложения, рекомендации по проекту (по желанию);

- простой бесплатный инсталлятор для разработанного ПО (по желанию): NSIS или InnoSetup;

- исходные коды программного продукта (если было обговорено заранее перед началом работ);

- готовый к использованию программный продукт (Исполнямый файл);

- бесплатное исправление найденных ошибок в течение гарантийного срока;

- доступ к системе управления проектами и отслеживания ошибок (для крупных проектов по желанию);

Условия сотрудничества:

- консультирование (до 15 минут) – бесплатно;

- разработка технического задания (если у Заказчика нет ТЗ) – 10% от предполагаемой стоимости проекта, полная предоплата;

- разработка ПО (небольшие до 35 USD ) без предоплаты;

- разработка ПО (средние проекты от35 USD до 100 USD ) по схеме: предоплата 50%, сдача программы Заказчику, остальные 50%.

- разработка ПО (проекты свыше 100 USD ): предоплата 50%, обязательное заключение договора.

Гарантии:

На все разработанное ПО дается гарантийный срок, в течение которого ошибки,

если таковые будут найдены исправляются бесплатно.

В гарантийный срок не входит добавление новых функций – входит только исправление ошибок.

- до 35 USD – 1 неделя

- от 35 до 100 USD – 1 месяц;

- свыше 100 USD – по договоренности;

Оплата:

- Webmoney

- qiwi;

- банковский перевод (только по территории Украины);

- на карту VISA;

Рассмотрю ваши предложения по сотрудничеству, если вы считаете что это более целесообразно и взаимовыгодно.

Предложения поработать без предоплаты, выполнить какое либо задание,

попробовать что-то написать, а потом оплатить – в такие условия не входят.

Используются следующие основные инструменты и технологии:

- языки: Delphi, Pascal, Basic, Java;

- среда разработки:Delphi7-XE ;

- базы данных: FireBird, MS SQL, MySQL, sqlite;

- прочее : XML, UML.

Большой опыт работы в следующий областях:

- проектирование программных систем;

- разработка утилит, системных программ;

- разработка высоконагруженных систем;

- разработка технической документации (анализ требований к ПО, ТЗ, документация пользователя)

- юзабилити в программных интерфейсах;

- поддержка и сопровождение программных продуктов;

- техническая поддержка пользователей;

- портирование ПО на другую операционную систему и/или на другие языки программирования;

- работа с опенсоурс проектами, модификация и патчи;

- аналитика, анализ программных продуктов;