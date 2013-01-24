Основное направление деятельности – разработка прикладного и системного программного обеспечения
для операционных систем семейства Windows.
Услуги:
- разработка технического задания;
- разработка прикладного программного обеспечения;
- системного программного обеспечения;
- разработка баз данных;
- консультации по вопросам разработки программного обеспечения;
Опыт работы по специальности: 10 лет.
Каждый заказчик при заказе ПО получает:
- минимальные сроки выполнения заказа (вся работа выполняется без посредников и fulltime);
- вежливое и профессиональное отношение;
- техническую поддержку во время работы над проектом (skype,icq, e-mail);
- четкое соблюдение сроков исполнения заказа при заказе типовых проектов
(то есть кроме случаев исследовательских работ и форс-мажорных обстоятельств);
- отчетность о проделанной работе 2 раза в неделю (по желанию);
- консультации, предложения, рекомендации по проекту (по желанию);
- простой бесплатный инсталлятор для разработанного ПО (по желанию): NSIS или InnoSetup;
- исходные коды программного продукта (если было обговорено заранее перед началом работ);
- готовый к использованию программный продукт (Исполнямый файл);
- бесплатное исправление найденных ошибок в течение гарантийного срока;
- доступ к системе управления проектами и отслеживания ошибок (для крупных проектов по желанию);
Условия сотрудничества:
- консультирование (до 15 минут) – бесплатно;
- разработка технического задания (если у Заказчика нет ТЗ) – 10% от предполагаемой стоимости проекта, полная предоплата;
- разработка ПО (небольшие до 35 USD ) без предоплаты;
- разработка ПО (средние проекты от35 USD до 100 USD ) по схеме: предоплата 50%, сдача программы Заказчику, остальные 50%.
- разработка ПО (проекты свыше 100 USD ): предоплата 50%, обязательное заключение договора.
Гарантии:
На все разработанное ПО дается гарантийный срок, в течение которого ошибки,
если таковые будут найдены исправляются бесплатно.
В гарантийный срок не входит добавление новых функций – входит только исправление ошибок.
- до 35 USD – 1 неделя
- от 35 до 100 USD – 1 месяц;
- свыше 100 USD – по договоренности;
Оплата:
- Webmoney
- qiwi;
- банковский перевод (только по территории Украины);
- на карту VISA;
Рассмотрю ваши предложения по сотрудничеству, если вы считаете что это более целесообразно и взаимовыгодно.
Предложения поработать без предоплаты, выполнить какое либо задание,
попробовать что-то написать, а потом оплатить – в такие условия не входят.
Используются следующие основные инструменты и технологии:
- языки: Delphi, Pascal, Basic, Java;
- среда разработки:Delphi7-XE ;
- базы данных: FireBird, MS SQL, MySQL, sqlite;
- прочее : XML, UML.
Большой опыт работы в следующий областях:
- проектирование программных систем;
- разработка утилит, системных программ;
- разработка высоконагруженных систем;
- разработка технической документации (анализ требований к ПО, ТЗ, документация пользователя)
- юзабилити в программных интерфейсах;
- поддержка и сопровождение программных продуктов;
- техническая поддержка пользователей;
- портирование ПО на другую операционную систему и/или на другие языки программирования;
- работа с опенсоурс проектами, модификация и патчи;
- аналитика, анализ программных продуктов;
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