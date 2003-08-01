Макс Михайлов rayhatr3drayhatr3d
У нас нет менеджеров – только прямая связь с исполнителем.
Под ваш проект будет выделен отдельный верстальщик, который будет держать с вами связь напрямую.
Заказывая верстку у нас — вы платите за качество. Особое внимание уделяется pixel perfect (100% совпадение с макетом) и исходному коду.
Ведь как бы хорошо не выглядела работа — это вовсе не свидетельствует о грамотности и логичности исходного кода, что в дальнейшем может вызвать значительные трудности у программистов.
Любая выполненная работа проходит внутренние тестирование и только после этого передается заказчику.
Также, мы даем гарантию 6 месяцев бесплатной поддержки, помощи при интеграции и устранения дефектов верстки, если таковые найдутся.
Работаем и по безналу со всеми странами.
Технические детали:
- HTML5, CSS3;
- JavaScript, ES6+, React / jQuery / Vue.js;
- SCSS/SASS, Gulp / Webpack, SVG sprite, imagemin (+WebP), cleanCSS, uglify и др.;
- Кроссбраузерность: Edge, Chrome, FF, Opera, Safari, Yandex и др.;
- Аккуратный и продуманный ручной код;
- Тестирование верстки;
- Бесплатная дальнейшая поддержка;
- Только чистая html верстка, без интеграции в движки
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