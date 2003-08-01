У нас нет менеджеров – только прямая связь с исполнителем.

Под ваш проект будет выделен отдельный верстальщик, который будет держать с вами связь напрямую.

Заказывая верстку у нас — вы платите за качество. Особое внимание уделяется pixel perfect (100% совпадение с макетом) и исходному коду.

Ведь как бы хорошо не выглядела работа — это вовсе не свидетельствует о грамотности и логичности исходного кода, что в дальнейшем может вызвать значительные трудности у программистов.

Любая выполненная работа проходит внутренние тестирование и только после этого передается заказчику.

Также, мы даем гарантию 6 месяцев бесплатной поддержки, помощи при интеграции и устранения дефектов верстки, если таковые найдутся.

Работаем и по безналу со всеми странами.

Технические детали: