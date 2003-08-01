rayhatr3d

Макс Михайлов rayhatr3d

 
20 летРоссия/Санкт-Петербург
4 года на фриланс-бирже
Был
2 года назад

У нас нет менеджеров – только прямая связь с исполнителем.

Под ваш проект будет выделен отдельный верстальщик, который будет держать с вами связь напрямую.

Заказывая верстку у нас — вы платите за качество. Особое внимание уделяется pixel perfect (100% совпадение с макетом) и исходному коду.

Ведь как бы хорошо не выглядела работа — это вовсе не свидетельствует о грамотности и логичности исходного кода, что в дальнейшем может вызвать значительные трудности у программистов.

Любая выполненная работа проходит внутренние тестирование и только после этого передается заказчику.

Также, мы даем гарантию 6 месяцев бесплатной поддержки, помощи при интеграции и устранения дефектов верстки, если таковые найдутся.

Работаем и по безналу со всеми странами.

Технические детали:

  • HTML5, CSS3;
  • JavaScript, ES6+, React / jQuery / Vue.js;
  • SCSS/SASS, Gulp / Webpack, SVG sprite, imagemin (+WebP), cleanCSS, uglify и др.;
  • Кроссбраузерность: Edge, Chrome, FF, Opera, Safari, Yandex и др.;
  • Аккуратный и продуманный ручной код;
  • Тестирование верстки;
  • Бесплатная дальнейшая поддержка;
  • Только чистая html верстка, без интеграции в движки
JavascriptHTMLjQuerySCSSSASSGulpVue.jsReact.js
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