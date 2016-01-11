Выполняю работы любой сложности по гуманитарным предметам
Образование:
1. КС ПГУТИ "Менеджмет" диплом с отличием
2. ПГУТИ "Связи с общественностью" диплом с отличием
3. 8 олимпиад по Самарской области по русскому языку и культуре речи, биологии с победой)
Выполняю работы любой сложности по любым гуманитарным предметам (курсовые, дипломы, рефераты, контрольные работы). Предметы: основы
теории коммуникации, связи с общественностью, культурология,
религиоведение, политология, социология, философия, психология, финансы и
кредит, русский язык и культура речи ( даже стилистический анализ
текста), менеджмент, маркетинг, управленческая психология.
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Портфолио
- Несколько выполненных мною работ342 просмотра