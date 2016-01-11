Выполняю работы любой сложности по гуманитарным предметам

Образование:

1. КС ПГУТИ "Менеджмет" диплом с отличием

2. ПГУТИ "Связи с общественностью" диплом с отличием

3. 8 олимпиад по Самарской области по русскому языку и культуре речи, биологии с победой)

Выполняю работы любой сложности по любым гуманитарным предметам (курсовые, дипломы, рефераты, контрольные работы). Предметы: основы

теории коммуникации, связи с общественностью, культурология,

религиоведение, политология, социология, философия, психология, финансы и

кредит, русский язык и культура речи ( даже стилистический анализ

текста), менеджмент, маркетинг, управленческая психология.