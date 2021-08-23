UX/UI designer
Разработка качественного сайта с индивидуальным дизайном.
Возможность сделать сайт "под ключ". От создания дизайна до верстки и его полной работоспособности.
Дизайн и разработка сайтов любой сложности:
• Landing Page
• Интернет-магазин
• Корпоративный сайт
• Сайт-визитка
• Промо-страница
• Адаптивный дизайн
Также возможна разработка логотипа и фирменного стиля вашей компании.
Действие аккаунта приостановлено!
Портфолио
- Landing page BMX United MARTINEZ37 просмотров
- Веб-сайт для студии ландшафтного дизайна Lan.D43 просмотра
- Создание логотипа для DONG IL21 просмотр
- Веб-сайт для корейской компании DONG IL51 просмотр