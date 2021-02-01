Видеомонтаж
Режиссёр монтажа
Имею навыки в таких программах как Adobe After Effects, Adobe Premier Pro. Умею склеивать видео, накладывать звук на видео, делать цветокоррекцию и разные эффекты.
Опыт работы в этих программах 2 года.
Перед оформлением заказа напишите мне.
Видеомонтаж, который я могу для вас выполнить:
1.Блог
2.Видео для Tik Tok
3.Edit
4.Слайд-шоу
5.Видео для YouTube
6.Поздравление
5.Ваш вариант
Что в итоге вы получите:
1.Качественную работу
2.Соблюдение сроков
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