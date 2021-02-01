Видеомонтаж

Режиссёр монтажа

Имею навыки в таких программах как Adobe After Effects, Adobe Premier Pro. Умею склеивать видео, накладывать звук на видео, делать цветокоррекцию и разные эффекты.

Опыт работы в этих программах 2 года.

Перед оформлением заказа напишите мне.

Видеомонтаж, который я могу для вас выполнить:

1.Блог

2.Видео для Tik Tok

3.Edit

4.Слайд-шоу

5.Видео для YouTube

6.Поздравление

5.Ваш вариант

Что в итоге вы получите:

1.Качественную работу

2.Соблюдение сроков