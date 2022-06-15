rbaukin

Роман rbaukin

 
41 год
5 лет на фриланс-бирже
Был
3 года назад
Качественный, оптимизированный сайт и точно в срок!

Специализируюсь на создании лэндингов и сайтов-визиток.

Преимущества работы со мной:

— Даю гарантию на выполненную работу

— Не нарушаю сроки сдачи

— Бесплатно внесу все правки в течении месяца

Примеры моих работ:

https://baukina.com/

https://roman-baukin.ru/fashion/

https://roman-baukin.ru/pulse/

https://roman-baukin.ru/uber/

https://roman-baukin.ru/3DGLO/

https://roman-baukin.ru/tour-plan/

https://roman-baukin.ru/FitnessClubTelo/

Портфолио