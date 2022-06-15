Качественный, оптимизированный сайт и точно в срок!
Специализируюсь на создании лэндингов и сайтов-визиток.
Преимущества работы со мной:
— Даю гарантию на выполненную работу
— Не нарушаю сроки сдачи
— Бесплатно внесу все правки в течении месяца
Примеры моих работ:
https://roman-baukin.ru/fashion/
https://roman-baukin.ru/pulse/
https://roman-baukin.ru/3DGLO/
https://roman-baukin.ru/tour-plan/
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