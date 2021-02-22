rborangaliev

Ростислав rborangaliev

 
31 годРоссия/Благовещенск
3 года на фриланс-бирже
Был
3 года назад
Дизайн для Вашего сайта!

﻿Привет!

Меня зовут Ростислав, и я веб-дизайнер. Сделаю уникальный дизайн для Вашего сайта качественно и недорого! 

В ответ на Ваше ТЗ - от меня ответственное, порядочное и серьезное отношение к работе, четкое соблюдение сроков, разработка дизайна под индивидуальные вкусы и предпочтения. 

Работаю в Figma, Photoshop. Есть навыки валидной верстки. 

Этапы работы:

  • Обсуждение проекта, определение целей и задач, утверждение стоимости и сроков выполнения (При необходимости помогу заполнить бриф, составить ТЗ);
  • Предоплата или "Безопасная сделка";
  • Предварительный результат;
  • Правки;
  • Окончание работы.

Мои контакты 

E-mail: [email protected]

Viber, Whatsapp, Telegram, Skype по запросу в личных сообщениях.

P.S. Часовой пояс +6 к Мск, но отвечаю на все сообщения!

Всегда рад сотрудничеству!

Figma
Дизайн сайтов
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$10/час
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