Дизайн для Вашего сайта!
Привет!
Меня зовут Ростислав, и я веб-дизайнер. Сделаю уникальный дизайн для Вашего сайта качественно и недорого!
В ответ на Ваше ТЗ - от меня ответственное, порядочное и серьезное отношение к работе, четкое соблюдение сроков, разработка дизайна под индивидуальные вкусы и предпочтения.
Работаю в Figma, Photoshop. Есть навыки валидной верстки.
Этапы работы:
- Обсуждение проекта, определение целей и задач, утверждение стоимости и сроков выполнения (При необходимости помогу заполнить бриф, составить ТЗ);
- Предоплата или "Безопасная сделка";
- Предварительный результат;
- Правки;
- Окончание работы.
Мои контакты
E-mail: [email protected]
Viber, Whatsapp, Telegram, Skype по запросу в личных сообщениях.
P.S. Часовой пояс +6 к Мск, но отвечаю на все сообщения!
Всегда рад сотрудничеству!
Действие аккаунта приостановлено!
Портфолио
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Дизайн сайтов
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