Дизайн для Вашего сайта!

﻿Привет!

Меня зовут Ростислав, и я веб-дизайнер. Сделаю уникальный дизайн для Вашего сайта качественно и недорого!

В ответ на Ваше ТЗ - от меня ответственное, порядочное и серьезное отношение к работе, четкое соблюдение сроков, разработка дизайна под индивидуальные вкусы и предпочтения.

Работаю в Figma, Photoshop. Есть навыки валидной верстки.

Этапы работы:

Обсуждение проекта, определение целей и задач, утверждение стоимости и сроков выполнения (При необходимости помогу заполнить бриф, составить ТЗ);

Предоплата или "Безопасная сделка";

Предварительный результат;

Правки;

Окончание работы.

Мои контакты

E-mail: [email protected]

Viber, Whatsapp, Telegram, Skype по запросу в личных сообщениях.

P.S. Часовой пояс +6 к Мск, но отвечаю на все сообщения!

Всегда рад сотрудничеству!