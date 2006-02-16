recreationlab

Требуется переписать исходники готовой формы в код для вставки в формат tpl-шаблона системы управления сайтом SAPID/
- Веб-программирование2 заявкиЗакрыт16 лет назад
- $500
Только для КИЕВСКИХ дизайнеров (в связи с плотным контактом с художником). Требуется грамотный флэшер, способный перевести в код все, что сделал дизайнер. Работа чисто техническая. Материал дается дизайнером и на основании его пишется код для последующей ...Веб-программированиенет заявокЗакрыт17 лет назад
- $50
Требуется создать Flash-меню аналогичное тому, какое реализовано тут: http://www.ostrov-film.ru. Количество пунктов основного меню 5. Эффект при наведении курсора аналогичен оригинальной ссылке (если не будет предложен более удобный). Интересует вопрос цены.Дизайн сайтов1 исполнительЗакрыт17 лет назад
- $50
Требуется отрисовать максимально точно растровый узор в векторный 1:1. Или нарисовать идентичный заново. Формат имеющегося входного файла - psd. На выходе нужен формат ai.Иллюстрации и Рисунки19 заявокЗакрыт17 лет назад
- $50
Требуется отрисовать максимально точно небольшой растровый узор в векторный 1:1 (для последующего использования в полиграфии). Формат имеющегося входного файла - psd. На выходе нужен формат ai. Особое требование - расчет будет только в Киеве (живыми деньгами).Иллюстрации и Рисунки12 заявокЗакрыт17 лет назад
Цель: разработка и реализация стратегии целевого продвижения виртуального представительства бизнеса в middle и vip секторах. Задача: предоставить варианты предложений по выполнению цели (см. выше). Другими словами - ожидаем развернутых рекомендаций (предложений) по раскрутке сайта, специфика которого четко ...Поисковые системы (SEO)9 заявокЗакрыт17 лет назад
- $50
Требуется разработать дизайн нового или редизайн существующего логотипа. Требования во вложении. Во избежание потерь времени просьба сразу присылать на мыло [email protected] варианты логотипов. Наиболее понравившийся будет выбран и оплачен по договоренности. Бюджет предоставлен за один логотип. Визитки ...Логотипы и Знаки19 заявокЗакрыт17 лет назад
- $300
Нужен талантливый, четко и красиво рисующий дизайнер с опытом работы в создании необычных по компоновке сайтов в стиле минимализма. Идеальный вариант - резидент сайта Designcollector.ru (кто знает, тот поймет). Задача: дизайн сайта примерно из 7-10 страниц. Содержание: ...Дизайн сайтов7 заявокЗакрыт17 лет назад
- $1000
(!) Предпочтение будет отдаваться киевской команде, т.к. заказчик желает личной встречи и постоянного контакта при разработке. 1. Нужен человек или команда, способная разработать простой (не громоздкий), но весьма эффектный интернет-магазин, аналогов которому не будет на территории ...Интернет-магазины16 заявокЗакрыт18 лет назад
Хотите попробовать создать нечто необычное? Мы ищем флэшера, который готов создать прозведение искусства в области flash-анимации - фактически сказку. Никаких ограничений в форме самовыражения. Задача человека - создать авторскую презентацию услуг молодой команды в области ...Веб-программирование14 заявокЗакрыт18 лет назад