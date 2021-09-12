—
недостаточно оценок
—
недостаточно рекомендаций
$230
средняя цена заказа
—
нет принятых заявок
—
нет постоянных заказчиков
2
безопасных платежей
Отзывы заказчиков
$229
10 баллов
2 года назад
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
$500
9 баллов
2 года назад
По верстке - ни единого замечания По vue - качество на высоте, немного промахнулись со сроками. Тем не менее - решительно рекомендую!
Ответный отзыв
Очень приятно работать с Александром! Чётко поставлены задачи, идеальная коммуникация во время выполнения задач, оплата всегда в срок!