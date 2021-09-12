redbristle

Владислав redbristle

 
27 летКазахстан/Костанай
2 года на фриланс-бирже
Был
2 года назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$230
средняя цена заказа
нет принятых заявок
нет постоянных заказчиков
2
безопасных платежей
Отзывы заказчиков
dtx
41 годУкраина
16 лет в сервисе
Был
6 дней назад
$229
10 баллов
2 года назад
Опубликовать приложение в appstore/google play
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
dtx
41 годУкраина
16 лет в сервисе
Был
6 дней назад
$500
9 баллов
2 года назад
Запрограммировать опросник (js/jquery или vue)
По верстке - ни единого замечания По vue - качество на высоте, немного промахнулись со сроками. Тем не менее - решительно рекомендую!
Очень приятно работать с Александром! Чётко поставлены задачи, идеальная коммуникация во время выполнения задач, оплата всегда в срок!
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