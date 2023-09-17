О себе
Приветствую, меня зовут Сергей, я IT-специалист в сфере разработки сайтов и настройки рекламы.
- Создание сайтов:
Работаю с OpenCart, MODX, WordPress, Tilda.
- Создание продающего дизайна для сайта/лендинга
Создание – лендингов многостраничных сайтов, интернет-магазинов под ключ
- Настройка Я.Директ.
- Настройка таргетированной рекламы в VK.
В процессе работы всегда на связи с 6-00 до 21-00 по МСК. Ценю свое и ваше время, поэтому готов держать вас в курсе событий и по мере надобности вносить корректировки в процессе работы.
Работа 100% будет выполнена не позже назначенного срока.
Я против войны в Украине!
Дизайн сайтов
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$10/час
от $50от 1 дня
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Интернет-магазины
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$30/час
от $200от 1 дня
нет рейтинга
Маркетинговый анализ
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$10/час
от $50от 1 дня
нет рейтинга
Сайты «под ключ»
нет отзывов
$10/час
от $50от 1 дня
нет рейтинга
Социальные сети (SMM и SMO)
нет отзывов
$10/час
от $50от 1 дня
нет рейтинга