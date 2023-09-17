О себе

Приветствую, меня зовут Сергей, я IT-специалист в сфере разработки сайтов и настройки рекламы.



- Создание сайтов:



Работаю с OpenCart, MODX, WordPress, Tilda.



- Создание продающего дизайна для сайта/лендинга



Создание – лендингов многостраничных сайтов, интернет-магазинов под ключ



- Настройка Я.Директ.



- Настройка таргетированной рекламы в VK.



В процессе работы всегда на связи с 6-00 до 21-00 по МСК. Ценю свое и ваше время, поэтому готов держать вас в курсе событий и по мере надобности вносить корректировки в процессе работы.



Работа 100% будет выполнена не позже назначенного срока.