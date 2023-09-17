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Сергей Мусоров redfoxxxx

 
24 года
2 года на фриланс-бирже
Был
2 года назад
О себе

Приветствую, меня зовут Сергей, я IT-специалист в сфере разработки сайтов и настройки рекламы.

- Создание сайтов:

Работаю с OpenCart, MODX, WordPress, Tilda.

- Создание продающего дизайна для сайта/лендинга

Создание – лендингов многостраничных сайтов, интернет-магазинов под ключ

- Настройка Я.Директ.

- Настройка таргетированной рекламы в VK.

В процессе работы всегда на связи с 6-00 до 21-00 по МСК. Ценю свое и ваше время, поэтому готов держать вас в курсе событий и по мере надобности вносить корректировки в процессе работы.

Работа 100% будет выполнена не позже назначенного срока.

Портфолио

Дизайн сайтов
нет отзывов
$10/час
от $50от 1 дня
нет рейтинга
Интернет-магазины
нет отзывов
$30/час
от $200от 1 дня
нет рейтинга
Маркетинговый анализ
нет отзывов
$10/час
от $50от 1 дня
нет рейтинга
Сайты «под ключ»
нет отзывов
$10/час
от $50от 1 дня
нет рейтинга
Социальные сети (SMM и SMO)
нет отзывов
$10/час
от $50от 1 дня
нет рейтинга