redjohn

Сергей redjohn

 
32 годаУкраина/Харьков
11 лет на фриланс-бирже
Был
7 лет назад
Java, Python, C++

CV: https://www.linkedin.com/in/sparakhin

PythonJava
Отзывы заказчиков
alextompson
Томсон 
38 летУкраина
11 лет в сервисе
Был
11 лет назад
$60
10 баллов
11 лет назад
Flash-заставка, интерактивное управление HTML5
Сергей, справился с задачей. Времени потребовалось больше чем ожидалось, но проект оказался сложнее, чем изначально показалось.
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