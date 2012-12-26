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Сергей
redjohn
redjohn
32 года
Украина
/
Харьков
11 лет на
фриланс
-бирже
Был
7 лет назад
1 отзыв
Java, Python, C++
CV:
https://www.linkedin.com/in/sparakhin
Python
Java
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Томсон
alextompson
38 лет
Украина
11 лет в сервисе
Был
11 лет назад
1 отзыв
$60
10 баллов
11 лет назад
Flash-заставка, интерактивное управление HTML5
Сергей, справился с задачей. Времени потребовалось больше чем ожидалось, но проект оказался сложнее, чем изначально показалось.
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