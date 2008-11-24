reflex_shs

Иван Иванов reflex_shs

 
30 летРоссия/Санкт-Петербург
15 лет на фриланс-бирже
Был
13 лет назад
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Отзывы заказчиков
Yzy
17 лет в сервисе
Был
14 лет назад
$15
10 баллов
15 лет назад
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Сергей в кратчайшие сроки выполнил задание. Выполненное полностью соответствует ожидаемому. Доволен работой!
С заказчиком приятно работать. Постановка задачи была правильной, лишнего заказчик не требовал. Деньги выплачены сразу после выполнения работы. Буду рад возможному сотрудничеству.
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shnur
36 летРоссия
18 лет в сервисе
Был
2 года назад
47 отзывов(-1)
$15
10 баллов
15 лет назад
Курсовик по ТАУ
Заказ отличается от курсовика(т.е. это не курсовик, но по теме ТАУ). Задание выполнено хорошо. Все вопросы и мои капризы исполнитель терпел с удивительным спокойствием:) Все ошибки, которые были замечены преподавателем сразу же исправлялись. Очень доволен исполителем. Рекомендую:)
Александр оплатил свой заказ в соответствии с договоренностью без задержек. Общение по icq показало, что это человек деловой и адекватный. Буду рад еще раз ему помочь в случае необходимости.
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