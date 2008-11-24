reflex_shs

Заказ отличается от курсовика(т.е. это не курсовик, но по теме ТАУ). Задание выполнено хорошо. Все вопросы и мои капризы исполнитель терпел с удивительным спокойствием:) Все ошибки, которые были замечены преподавателем сразу же исправлялись. Очень доволен исполителем. Рекомендую:)