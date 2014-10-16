2008 – 2009 Программист-разработчик BUZZFriends.
Обязанности:
• проектирование сайтов;
• разработка сайтов;
• тестирование сайтов;
• составление технического задания;
• поддержка существующих проектов;
• настройка программного обеспечения сервера;
• разработка модулей для CMS Drupal.
2007 — 2008 Программист-инженер Lenvendo
Обязанности:
• разработка сайтов на основе CMS 1C:Bitrix;
• разработка сложных JavaScript приложений;
• дополнение и исправление существующего кода.
2006 – 2007 Программист-инженер Envion Software.
Обязанности:
• разработка сайтов на основе существующего framework'a;
• разработка сайтов на основе собственной CMS;
• освоение и внедрение новых технологий (OpenLaszlo);
• поддержа сайтов;
• дополнение и исправление существующего кода;
• тестирование сайтов.
2005 – 2006 Программист-разработчик LightSoft Research.
Обязанности:
• разработка сайтов на основе существовующей CMS;
• поддержка сайтов;
• дополнение и исправление существующего кода;
• разработка внутренних проектов;
• разработка и внедрение собственной CMS.
2002 – 2004 Программист-разработчик WebStar Design Studio.
Обязанности:
• разработка сайтов;
• тестирование сайтов.
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