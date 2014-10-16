reist

Илья reist

 
35 летРоссия/Санкт-Петербург
18 лет на фриланс-бирже
Был
9 лет назад

2008 – 2009 Программист-разработчик BUZZFriends.

Обязанности:

• проектирование сайтов;

• разработка сайтов;

• тестирование сайтов;

• составление технического задания;

• поддержка существующих проектов;

• настройка программного обеспечения сервера;

• разработка модулей для CMS Drupal.

2007 — 2008 Программист-инженер Lenvendo

Обязанности:

• разработка сайтов на основе CMS 1C:Bitrix;

• разработка сложных JavaScript приложений;

• дополнение и исправление существующего кода.

2006 – 2007 Программист-инженер Envion Software.

Обязанности:

• разработка сайтов на основе существующего framework'a;

• разработка сайтов на основе собственной CMS;

• освоение и внедрение новых технологий (OpenLaszlo);

• поддержа сайтов;

• дополнение и исправление существующего кода;

• тестирование сайтов.

2005 – 2006 Программист-разработчик LightSoft Research.

Обязанности:

• разработка сайтов на основе существовующей CMS;

• поддержка сайтов;

• дополнение и исправление существующего кода;

• разработка внутренних проектов;

• разработка и внедрение собственной CMS.

2002 – 2004 Программист-разработчик WebStar Design Studio.

Обязанности:

• разработка сайтов;

• тестирование сайтов.

JavascriptDrupal
Портфолио