reklama_artem

Артём Реклама reklama_artemreklama_artem
30 летБеларусь/Минск
3 года на фриланс-бирже
Был
3 года назад
Всем привет!
Занимаюсь контекстной рекламой в Яндекс Директ и Google Adwords/ SEO - продвижение/ SMM - Таргетированная реклама в Instagram, Facebook и VK
Моё портфолио fl.ru/users/romanovbiz2/
ПРОМОКОДЫ:Являюсь партнером Гугл (Google Partners )Поэтому всем моим клиентам при работе со мной, приходит бонус на баланс:
Для клиентов из России – 3000 руб
Для клиентов из Украины – 1500 грн
Для клиентов из стран запада и США - до 100$
Я сертифицированный специалист по Google AdWords и Яндекс Директ. В сфере интернет маркетинга и продвижения работаю с 2016 года.
Мои услуги предназначены для тех, кто хочет привлечь большое количество клиентов на сайт и существенно повысить продажи. Обращайтесь, отвечу на все вопросы.
Действие аккаунта приостановлено!