reklama_artem

Всем привет!

Занимаюсь контекстной рекламой в Яндекс Директ и Google Adwords/ SEO - продвижение/ SMM - Таргетированная реклама в Instagram, Facebook и VK

Моё портфолио fl.ru/users/romanovbiz2/

ПРОМОКОДЫ:Являюсь партнером Гугл (Google Partners )Поэтому всем моим клиентам при работе со мной, приходит бонус на баланс:

Для клиентов из России – 3000 руб

Для клиентов из Украины – 1500 грн

Для клиентов из стран запада и США - до 100$

Я сертифицированный специалист по Google AdWords и Яндекс Директ. В сфере интернет маркетинга и продвижения работаю с 2016 года.

Мои услуги предназначены для тех, кто хочет привлечь большое количество клиентов на сайт и существенно повысить продажи. Обращайтесь, отвечу на все вопросы.