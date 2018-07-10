reklamanatalya

Я занимаюсь интернет -рекламой, а именно контекстной рекламой в Яндекс Директ. Мой основной профиль -
это реклама в РСЯ и реклама на поиске .
Занимаюсь настройкой и ведением РК в Яндексе второй год.
В 2017 году я прошла обучение (6 месяцев ) по специальности " трафик - менеджер" в школе
удалённых профессий "NOVA".
В 2018 году прошла обучение (3 месяца) и повысила свою квалификацию по настройке рекламы по РСЯ в
Яндекс Директ,в школе интернет профессий "PROFI INTERNET" по специальности "специалист по интернет- рекламе 3.0.
Имею опыт ведения компаний в сфере :
- товары народного потребления;
- инфобизнес;
- оказания услуг.
Что я смогу сделать :
- настроить и вести рекламную компанию в Яндекс Директ.
- провести аудит сайта ( бесплатно).
- провести анализ конкурентов.
- провести аудит прошлых рекламных компаний.
- провести оптимизацию рекламной компании.
Смогу применить новые подходы к настройке рекламы в РСЯ и внедрить новые инструменты, поэтому готова настроить Ваш проект на очень привлекательных условиях .Если Вас устроит моё предложение , свяжитесь со мной.
С уважением , Наталья.