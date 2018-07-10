reklamanatalya

Специалист по рекламе в РСЯ

Я занимаюсь интернет -рекламой, а именно контекстной рекламой в Яндекс Директ. Мой основной профиль -

это реклама в РСЯ и реклама на поиске .

Занимаюсь настройкой и ведением РК в Яндексе второй год.

В 2017 году я прошла обучение (6 месяцев ) по специальности " трафик - менеджер" в школе

удалённых профессий "NOVA".

В 2018 году прошла обучение (3 месяца) и повысила свою квалификацию по настройке рекламы по РСЯ в

Яндекс Директ,в школе интернет профессий "PROFI INTERNET" по специальности "специалист по интернет- рекламе 3.0.

Имею опыт ведения компаний в сфере :

- товары народного потребления;

- инфобизнес;

- оказания услуг.

Что я смогу сделать :

- настроить и вести рекламную компанию в Яндекс Директ.

- провести аудит сайта ( бесплатно).

- провести анализ конкурентов.

- провести аудит прошлых рекламных компаний.

- провести оптимизацию рекламной компании.

Смогу применить новые подходы к настройке рекламы в РСЯ и внедрить новые инструменты, поэтому готова настроить Ваш проект на очень привлекательных условиях .Если Вас устроит моё предложение , свяжитесь со мной.

С уважением , Наталья.