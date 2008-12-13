Есть порядка 2000 сайтов. Возраст от 3х месяцев до месяца. Нужно сделать тИЦ >= 10 для каждого, используя ресурсы внешних сайтов. Годятся любые способы, даже серые, главное чтобы были быстрыми, дешевыми и работали. Никакого продвижения ...
- $500Поисковые системы (SEO)16 заявокЗакрыт14 лет назад
- $150
Писать нужно на C++ Builder'е, C++ MFC, C++ Qt Приложение по сути состоит из одного большого диаллога На диаллоге три таба. Первый таб по работе со списокм доменов, второй со списком url'ов, третий со списком ключевых слов. Таб ...Прикладное ПО1 исполнительЗавершен14 лет назад
Совершенно неважна технология их создания и наполнение, главное условие, чтобы: 1) хорошо проиндексировались yandex и google 2) и также хорошо там сохранялись в течении продолжительного времени (устоять перед yandex баном) 3) домены на новых .ru 4) количество страниц >=10 5) ...Сайты «под ключ»14 заявокЗакрыт14 лет назад
- $60
Необходимо собрать как можно большее количество работающих IRC серверов интернета на русском языке. Нужно проверить что сервера представляют различные IRC сети (чтобы не было в списке разных серверов, отражаюищх одну и туже сеть) и проверить ...Наполнение сайтов1 исполнительЗавершен15 лет назад
- $250
Скриптовый bot на perl или php, который работает как демон. В фоне без перерыва по определенному списку IRC серверов подключается к каждому, получает список каналов, подключается к ним и слушает. Все полученные сообщения записывает в ...Веб-программирование1 исполнительЗавершен15 лет назад
- $300
Скриптовый bot на perl или php, который работает как демон. В фоне без перерыва по определенному списку IRC серверов подключается к каждому, получает список каналов, подключается к ним и слушает. Все полученные сообщения записывает в ...Веб-программирование1 исполнительЗакрыт15 лет назад