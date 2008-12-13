Первый фрилансер в моей жизни, с которым вообще не было проблем. Все сделано в срок и в соответствии с ТЗ. Все вопросы адекватно разрешались. Самостоятельно выбранные решения по архитектуре приложения были даже лучше чем я рассчитывал. Найденные ошибки быстро и без трений устранялись. Во всех смыслах адекватный человек, рекомендую.