relonger

Усиков Александр relonger

 
40 летБеларусь/Минск
15 лет на фриланс-бирже
Был
14 лет назад
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  • Сделать тИЦ 10 для 2000 сайтов

    $500

    Есть порядка 2000 сайтов. Возраст от 3х месяцев до месяца. Нужно сделать тИЦ &gt;= 10 для каждого, используя ресурсы внешних сайтов. Годятся любые способы, даже серые, главное чтобы были быстрыми, дешевыми и работали. Никакого продвижения ...

    Поисковые системы (SEO)16 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Небольшое интерфейсное приложение по сбору данных

    $150

    Писать нужно на C++ Builder'е, C++ MFC, C++ Qt Приложение по сути состоит из одного большого диаллога На диаллоге три таба. Первый таб по работе со списокм доменов, второй со списком url'ов, третий со списком ключевых слов. Таб ...

    Perl
    Прикладное ПО1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

  • Постоянно нужно создание сателлитов

    Совершенно неважна технология их создания и наполнение, главное условие, чтобы: 1) хорошо проиндексировались yandex и google 2) и также хорошо там сохранялись в течении продолжительного времени (устоять перед yandex баном) 3) домены на новых .ru 4) количество страниц &gt;=10 5) ...

    Сайты «под ключ»14 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Собрать полный список IRC серверов рунета

    $60

    Необходимо собрать как можно большее количество работающих IRC серверов интернета на русском языке. Нужно проверить что сервера представляют различные IRC сети (чтобы не было в списке разных серверов, отражаюищх одну и туже сеть) и проверить ...

    Наполнение сайтов1 исполнитель
    Завершен
    15 лет назад

  • Irc log bot. Приватно для sv0

    $250

    Скриптовый bot на perl или php, который работает как демон. В фоне без перерыва по определенному списку IRC серверов подключается к каждому, получает список каналов, подключается к ним и слушает. Все полученные сообщения записывает в ...

    PHPMySQLPerl
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    15 лет назад

  • IRC log bot скрипт на perl или php

    $300

    Скриптовый bot на perl или php, который работает как демон. В фоне без перерыва по определенному списку IRC серверов подключается к каждому, получает список каналов, подключается к ним и слушает. Все полученные сообщения записывает в ...

    PHPMySQLPerl
    Веб-программирование1 исполнитель
    Закрыт
    15 лет назад
Отзывы фрилансеров
george_r
33 годаРоссия
16 лет в сервисе
Был
8 лет назад
$90
10 баллов
10 лет назад
Собрать полный список IRC серверов рунета
Отличный заказчик. Задание сформулировано четко, мгновенная оплата.
После определенного времени на обсуждение объема и оплаты, Георгий неожиданно самостоятельно практически сделал работу вперед и указал ее реальную стоимость, чем меня приятно удивил. На дополнительное требование, которое появилось по ходу, отреагировал быстро и все выполнил как было нужно.
Ответный отзыв
Corj
39 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
12 лет назад
$150
10 баллов
14 лет назад
Небольшое интерфейсное приложение по сбору данных
Интересный проект. Оплату получил точно по договору. В проекте была дополнительная доработка, которая оплачена заказчиком незамедлительно по факту выполнения. На все вопросы и сообщения получал достаточно быстрый ответ. P.S. Был рад работать с Вами над данным проектом.
Первый фрилансер в моей жизни, с которым вообще не было проблем. Все сделано в срок и в соответствии с ТЗ. Все вопросы адекватно разрешались. Самостоятельно выбранные решения по архитектуре приложения были даже лучше чем я рассчитывал. Найденные ошибки быстро и без трений устранялись. Во всех смыслах адекватный человек, рекомендую.
Ответный отзыв
sv0
39 летУкраина
17 лет в сервисе
Был
10 лет назад
$230
9 баллов
15 лет назад
Irc log bot. Приватно для sv0
Успешное сотрудничество; оплата по договоренности и в срок. При возможности будем продолжать сотрудничество.
Работа была выполнена на высоком уровне, точно в срок, и без лишних напоминаний. Далее обнаруженные недочеты исправлялись очень оперативно и без особых пререканий. Вызывало некоторое напряжение только высокая дотошность к мелочам, но для исполнителя это скорее полезное качество.
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